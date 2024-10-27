Бейонсе, Тейлор Свіфт, Емінем: хто із зірок США підтримує на виборах Трампа, а хто - Гарріс

Зірки США активно висловлюють свої політичні погляди, щоразу привертаючи увагу громадськості своїми заявами. Вибори 2024 року , які відбудуться вже 5 листопада, не стали винятком: серед відомих артистів вже формується поділ на тих, хто підтримує Дональда Трампа, і тих, хто стоїть на боці Камали Гарріс.

Бейонсе, Тейлор Свіфт, Емінем та інші знаменитості вже обрали своїх фаворитів - тож РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, хто з них кого підтримує.

Хто зі знаменитостей за Трампа

Кід Рок

Музикант Кід Рок є палким прихильником Дональда Трампа і регулярно з’являється на його мітингах. Їх також об’єднує захоплення гольфом, яким вони інколи займаються разом.

У липні Рок виступив на національному з'їзді Республіканської партії, виконавши одну зі своїх пісень і закликавши публіку до "боротьби", натякаючи на інцидент із замахом на Трампа 13 липня.

Після стрілянини він опублікував коротке восьмисекундне відео на X, у якому заявив: "Якщо ти лаєшся із Трампом, ти лаєшся зі мною".

Кід Рок (фото: Вікіпедія)

Йе (Каньє Вест)

У лютому репер Йе (Каньє Вест) на запитання папараці, чи підтримує він Дональда Трампа, відповів: "Звісно, тільки Трамп!".

Він активно агітував за нього під час президентства політика з 2016 по 2020 рік. У 2020-му Каньє сам висувався кандидатом у президенти у 12 штатах, але набрав лише 60 тисяч голосів.

Вест також мав намір балотуватися у 2024 році й навіть пропонував Трампу стати його кандидатом у віцепрезиденти, що дуже розлютило експрезидента. Згодом Каньє вирішив не брати участі в передвиборній кампанії.

Каньє Вест (фото: Getty Images)

Біллі Рей Сайрус

Кантрі-музикант Біллі Рей Сайрус, батько Майлі Сайрус, також відвідав з’їзд Республіканської партії в липні. Дональд Трамп звернувся до нього, сказавши: "Біллі Рей Сайрус тут... Він справжній консерватор. Я запитую його: “Як у тебе виросла така ліберальна дочка?". Крім того, Біллі Рей виступав на похороні пожежника Корі Комператора, який загинув під час спроби замаху на Трампа.

Біллі Рей Сайрус (фото: instagram.com/billyraycyrus​​​​​​​)

Ліл Памп

Репер Газзі Гарсія, більш відомий як Ліл Памп, у 2023 році розмістив селфі з Дональдом Трампом, назвавши його "найкращим президентом усіх часів". У липні він опублікував відео в Instagram, звернене до Камали Гарріс, де заявив: "Ми бачили, який хаос ви з Байденом влаштували протягом останніх трьох років, і тільки Дональд Трамп зможе навести порядок!".

Ліл Памп​​​​​​​ і Дональд Трамп (фото: instagram.com/lilpump)

Тед Ньюджент

Рок-музикант Тед Ньюджент, який підтримував Дональда Трампа як у 2016, так і в 2020 році, не припиняє агітацію на користь республіканця. Після замаху на політика Ньюджент написав пісню "Who shot Trump" ("Хто стріляв у Трампа"), в якій звучать слова про те, що "він (Трамп, - прим.ред) - наша людина" і "настав час для боротьби".

Тед Ньюджент​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Хто із зірок стоїть на боці Гарріс

Бейонсе

Співачка вийшла на сцену під час мітингу в Х'юстоні на підтримку Гарріс. "Я тут не як знаменитість і не як політик. Я тут як мати. Мати, яка щиро турбується про світ, в якому живуть мої діти та всі наші діти, світ, де ми маємо право контролювати своє тіло, світ, де ми не розділені", - заявила Бейонсе.

"Уявіть, що наші доньки ростуть у світі без жодних обмежень. Ми повинні голосувати, і ви нам потрібні", - продовжила вона.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​​​​​​)

Емінем

Емінем, який вже давно критикує Трампа, виступив на мітингу Гарріс в Детройті, своєму рідному місті.

"Багато з вас знає, що місто Детройт і весь штат Мічиган мають для мене величезне значення. У цих виборах ми, як ніколи, на передовій. Я вважаю, що важливо використовувати свій голос. Тому я закликаю всіх вийти і проголосувати", - заявив репер.

Емінем​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Шер

Давня прихильниця кандидатів від Демократичної партії оголосила про свою підтримку у соцмережах.

"Я спостерігала за Камалою Гарріс, коли вона була моїм сенатором США. Вона боролася за мене тоді і продовжує боротися за всіх нас сьогодні. Ось чому я з гордістю голосую за Камалу Гарріс і Тіма Уолза. Я впевнена, що вони будуть відстоювати наші права, і я дуже вдячна за можливість, щоб мій голос був врахований цього року. Сподіваюся, ви також зробите свій вибір", - написала вона.

Шер (фото: instagram.com/cher​​​​​​​)

Тейлор Свіфт

Не можна ігнорувати вплив Свіфт на політику, адже нещодавно Трамп опублікував фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту, які неправдиво демонструють, як поп-зірка підтримує його.

Свіфт прокоментувала цей інцидент після президентських дебатів між Трампом і Харрісом.

"Нещодавно я дізналася, що штучний інтелект "я", який неправдиво показує мою підтримку кандидатури Дональда Трампа на президентських виборах, був розміщений на його сайті. Це викликало у мене побоювання щодо штучного інтелекту та загрози дезінформації. Це спонукало мене зрозуміти, що я повинна бути дуже відвертою щодо своїх реальних намірів як виборця на цих виборах. Найефективніший спосіб боротьби з дезінформацією - це правда", - написала співачка.

Потім вона зазначила: "Я проголосую за Камалу Гарріс і Тіма Уолза. Я підтримую Камалу Гарріс, тому що вона захищає права людей, і, на мою думку, нам потрібен воїн, який би їх відстоював".

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Джордж Клуні

Відомий своєю політичною активністю Клуні написав у липні статтю, в якій закликав президента Байдена відмовитися від боротьби за Білий дім.

"Ми не виграємо в листопаді з цим президентом. Крім того, ми не отримаємо контроль над Палатою представників і втратимо Сенат. Це не тільки моя думка, це також позиція кожного сенатора, члена Конгресу та губернатора, з якими я спілкувався приватно", - зазначив Клуні у виданні New York Times.

Згодом він висловив підтримку Гарріс на посаді президента, водночас визнаючи досягнення Байдена, який зрештою вирішив не балотуватися на другий термін.

"Президент Байден продемонстрував, що таке справжнє лідерство. Він знову захищає демократію", - сказав Клуні пізніше в інтерв'ю CNN.

Джордж Клуні (фото: Кіноріум)

Аріана Гранде

Поп-зірка поділилася в Instagram-stories заявою Байдена, в якій він висловив підтримку Гарріс як нового кандидата від Демократичної партії.

"Сьогодні я хочу заявити про свою повну підтримку Камали як кандидата від нашої партії цього року. Демократи, настав час об’єднатися та перемогти Трампа. Давайте зробимо це", - йдеться в повідомленні Байдена, яке Гранде опублікувала разом із посиланням, закликаючи своїх шанувальників зареєструватися для голосування.

Аріана Гранде​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Кеті Перрі

Невдовзі після оголошення Байдена про те, що він відступить на другий план і підтримає Гарріс, Перрі, яка щойно випустила свій новий сингл "Woman's World", поділилася відео в Instagram, де виконує цю пісню.

"Це світ жінок, і тобі пощастило жити в ньому", - сказала вона в кадрі.

Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

Cardi B

Після своєї відомої підтримки Байдена в 2020 році реперка в травневому інтерв'ю Rolling Stone заявила, що не має наміру підтримувати ні Байдена, ні Трампа в 2024 році. Проте вона змінила свою думку, коли Гарріс стала імовірним кандидатом від Демократичної партії.

"Давайте! Я ж вам казала, що Камала Гарріс повинна бути кандидатом у 2024 році", - написала вона на X у липні.

Карді Б (фото: instagram.com/iamcardib​​​​​​​)

Pink

Виконавиця стала однією з зірок на благодійному дзвінку Zoom у липні, який тимчасово призупинив роботу платформи для відеоконференцій і зібрав понад 1,8 мільйона доларів. Приєднавшись до дзвінка зі Швеції, де вона щойно завершила виступ, і де за місцевим часом було 3 години ночі, Пінк заявила, що вона "вражена" кампанією Гарріс.

"Ми в цьому... і я просто вдячна, що ми, жінки, маємо право голосу. Ми завжди прагнули, щоб наші голоси були почуті, а тепер час стати ще гучнішими. Давайте голосити ще більше", - сказала вона.

Пінк​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)