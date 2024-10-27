Бейонсе, Тейлор Свифт, Эминем: кто из звезд США поддерживает на выборах Трампа, а кто - Харрис

Звезды США активно выражают свои политические взгляды, каждый раз привлекая внимание общественности своими заявлениями. Выборы 2024 года , которые состоятся уже 5 ноября, не стали исключением: среди известных артистов уже формируется разделение на поддерживающих Дональда Трампа и тех, кто стоит на стороне Камалы Харрис.

Бейонсе, Тейлор Свифт, Эминем и другие знаменитости уже выбрали своих фаворитов - так что РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, кто из них кого поддерживает.

Кто из знаменитостей за Трампа

Кид Рок

Музыкант Кид Рок является ярым поклонником Дональда Трампа и регулярно появляется на его митингах. Их также объединяет увлечение гольфом, которым они иногда занимаются вместе.

В июле Рок выступил на национальном съезде Республиканской партии, исполнив одну из своих песен и призвав публику к "борьбе", намекая на инцидент с покушением на Трампа 13 июля.

После стрельбы он опубликовал короткое восьмисекундное видео на X, в котором заявил: "Если ты ругаешься с Трампом, ты ругаешься со мной".

Кид Рок (фото: Википедия)

Йе (Канье Вест)

В феврале рэпер Йе (Канье Вест) на вопрос папарацци, поддерживает ли он Дональда Трампа, ответил: "Конечно, только Трамп!".

Он активно агитировал за него во время президентства политика с 2016 по 2020 год. В 2020-м Канье сам выдвигался кандидатом в президенты в 12 штатах, но набрал всего 60 тысяч голосов.

Вест также намеревался баллотироваться в 2024 году и даже предлагал Трампу стать его кандидатом в вице-президенты, что очень разозлило экс-президента. Впоследствии Канье решил не участвовать в предвыборной кампании.

Канье Вест (фото: Getty Images)

Билли Рэй Сайрус

Кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус, отец Майли Сайрус, также посетил съезд Республиканской партии в июле. Дональд Трамп обратился к нему, сказав: "Билли Рэй Сайрус здесь... Он настоящий консерватор. Я спрашиваю его: "Как у тебя выросла такая либеральная дочь?". Кроме того, Билли Рэй выступал на похоронах пожарного Кори Комператора, погибшего при попытке покушения на Трампа.

Билли Рэй Сайрус (фото: instagram.com/billyraycyrus​​)

Лил Памп

Рэпер Газзи Гарсия, более известный как Лил Памп, в 2023 году разместил селфи с Дональдом Трампом, назвав его "лучшим президентом всех времен". В июле он опубликовал видео в Instagram, обращенное к Камале Харрис, где заявил: "Мы видели, какой хаос вы с Байденом устроили за последние три года, и только Дональд Трамп сможет навести порядок!".

Лил Памп и Дональд Трамп (фото: instagram.com/lilpump)

Тед Ньюджент

Рок-музыкант Тед Ньюджент, поддерживавший Дональда Трампа как в 2016, так и в 2020 году, не прекращает агитацию в пользу республиканца. После покушения на политика Ньюджент написал песню "Who shot Trump" ("Стрелявший в Трампа"), в которой звучат слова о том, что "он (Трамп, - прим.ред) - наш человек" и "пришло время для борьбы" .

Тед Ньюджент​ (фото: Википедия)

Кто из звезд стоит на стороне Харрис

Бейонсе

Певица вышла на сцену во время митинга в Хьюстоне в поддержку Харрис. "Я здесь не как знаменитость и не как политик. Я здесь как мать. Мать, которая искренне заботится о мире, где живут мои дети и все наши дети, мир, где мы имеем право контролировать свое тело, мир, где мы не разделены ", - заявила Бейонсе.

"Представьте, что наши дочери растут в мире без ограничений. Мы должны голосовать, и вы нам нужны", - продолжила она.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​)

Эминем

Эминем, уже давно критикующий Трампа, выступил на митинге Харрис в Детройте, своем родном городе.

"Многие из вас знают, что город Детройт и весь штат Мичиган имеют для меня огромное значение. В этих выборах мы, как никогда, на передовой. Я считаю, что важно использовать свой голос. Поэтому я призываю всех выйти и проголосовать", - заявил репер.

Эминем​​ ( фото: Википедия)

Шер

Древняя поклонница кандидатов от Демократической партии объявила о своей поддержке в социальных сетях.

"Я наблюдала за Камалой Харрис, когда она была моим сенатором США. Она боролась за меня тогда и продолжает бороться за всех нас сегодня. Вот почему я с гордостью голосую за Камалу Харрис и Тима Уолза. Я уверена, что они будут отстаивать наши права, и я очень благодарна за возможность, чтобы мой голос был учтен в этом году.

Шер (фото: instagram.com/cher​​​)

Тейлор Свифт

Нельзя игнорировать влияние Свифт на политику, ведь недавно Трамп опубликовал фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые ложно демонстрируют, как поп-звезда поддерживает его.

Свифт прокомментировала этот инцидент после президентских дебатов между Трампом и Харрис.

"Недавно я узнала, что искусственный интеллект "я", который ложно показывает мою поддержку кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах, был размещен на его сайте. Это вызвало у меня опасения относительно искусственного интеллекта и угрозы дезинформации. Это побудило меня понять, что я должна быть очень откровенной относительно своих реальных намерений как избирателя на этих выборах. Самый эффективный способ борьбы с дезинформацией - это правда", - написала певица.

Затем она отметила: "Я проголосую за Камалу Харрис и Тима Уолза. Я поддерживаю Камалу Харрис, потому что она защищает права людей, и, по моему мнению, нам нужен воин, который бы их отстаивал".

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Джордж Клуни

Известный своей политической активностью, Клуни написал в июле статью, в которой призвал президента Байдена отказаться от борьбы за Белый дом.

"Мы не выиграем в ноябре с этим президентом. Кроме того, мы не получим контроль над Палатой представителей и потеряем Сенат. Это не только мое мнение, это также позиция каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я общался частным образом", - отметил Клуни в издании New York Times.

Впоследствии он выразил поддержку Харрис на посту президента, в то же время признавая достижения Байдена, который в итоге решил не баллотироваться на второй срок.

"Президент Байден продемонстрировал, что такое настоящее лидерство. Он снова защищает демократию", - сказал Клуни позже в интервью CNN.

Джордж Клуни (фото: Кинориум)

Ариана Гранде

Поп-звезда поделилась в Instagram-stories заявлением Байдена, в котором он выразил поддержку Харрис как нового кандидата от Демократической партии.

"Сегодня я хочу заявить о своей полной поддержке Камалы как кандидата от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", - говорится в сообщении Байдена, которое Гранде опубликовала вместе со ссылкой, призывая своих поклонников зарегистрироваться для голосования.

Ариана Гранде (фото: Википедия)

Кэти Перри

Вскоре после объявления Байдена о том, что он отступит на второй план и поддержит Харрис, Перри, которая только что выпустила свой новый сингл "Woman's World", поделилась видео в Instagram, где исполняет эту песню.

"Это мир женщин, и тебе повезло жить в нем", - сказала она в кадре.

Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

Cardi B

После своей известной поддержки Байдена в 2020 году рэперша в майском интервью Rolling Stone заявила, что не намерена поддерживать ни Байдена, ни Трампа в 2024 году. Однако она изменила свое мнение, когда Харрис стала вероятным кандидатом от Демократической партии.

"Давайте! Я же вам говорила, что Камала Харрис должна быть кандидатом в 2024 году", - написала она на X в июле.

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib​​)

Pink

Исполнительница стала одной из звезд на благотворительном звонке Zoom в июле, который временно приостановил работу платформы для видеоконференций и собрал более 1,8 миллиона долларов. Присоединившись к звонку из Швеции, где она только что завершила выступление, и где по местному времени было 3 часа ночи, Пинк заявила, что она "впечатлена" кампанией Харрис.

"Мы в этом... и я просто благодарна, что мы, женщины, имеем право голоса. Мы всегда стремились, чтобы наши голоса были услышаны, а теперь время стать еще громче. Давайте голосить еще больше", - сказала она.

Пинк (фото: Википедия)