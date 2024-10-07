Вибори в США 2024 року: точна дата голосування

Вибори президента США у 2024 році стануть одним із найвизначальніших в історії країни. У гонці за Білий дім після насиченої виборчої кампанії зустрінуться республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс.

Зміст

Коли відбудуться президентські вибори

День виборів - 5 листопада 2024 року. Переможець обійматиме президентську посаду протягом чотирьох років, починаючи з 2025 року.

Президент США має право самостійно ухвалювати деякі закони. Але переважно Трамп або Гарріс повинні будуть працювати з Конгресом для ухвалення нового законодавства.

На світовій арені у лідера США значна свобода у справах країни за кордоном та проведенні зовнішньої політики.

5 листопада виборці проголосують не лише за майбутнього президента, а й за кандидатів у Конгрес, які займуть місця у Палаті представників та Сенаті.

Зазначимо, на відміну від багатьох країн, вибори в США проходять не на вихідних, а по вівторках (після першого понеділка листопада). Цього року дата припала на 5 листопада.

Докладніше про те, чому американці голосують саме у другий день тижня і як це пов'язано з історією країни, читайте у матеріалі "Дань традиції: чому вибори в США завжди відбуваються у вівторок".

Як відбуваються президентські вибори

Переможцем стане не той, хто набере абсолютну більшість голосів по всій країні. Кандидати змагаються за перемогу у кожному із 50 штатів.

У кожному з них є певна кількість так званих голосів колегії виборників, частково заснована на чисельності населення. Загалом виборники мають 538 голосів, для перемоги Трампу чи Гарріс достатньо 270 і більше голосів.

Вибори відбуваються за принципом "переможець отримує все", причому це правило діє як на рівні штату (крім Небраски та Мена, в яких частина виборників обирається на рівні виборчих округів), коли обирається колегія виборників, так і на рівні самої колегії.

Більшість штатів значною мірою схиляються до Демократичної чи Республіканської партії. Тому основна увага зазвичай приділяється "фіолетовим" або "хитким" штатам, де може перемогти будь-який з кандидатів.

На національному рівні кандидат може набрати найбільшу кількість голосів, але все одно зазнати поразки від колегії виборників. Так було з Хілларі Клінтон у 2016 році.

Які основні хиткі штати

Через кілька "хитких" штатів фактично пролягає дорога в Білий дім. І вони відіграють величезну роль у виборах.

Як правило, ці штати надають перевагу то демократам, то республіканцям з невеликою перевагою.

На останніх президентських виборах ключовим штатом була Пенсільванія, яка дає одразу 19 голосів виборників. І поточний рік не стане винятком.

Дональд Трамп спробує заручитися підтримкою Арізони, Джорджії, Вісконсіна та Невади, в яких демократ Джо Байден з невеликою перевагою переміг у 2020 році. На останніх виборах Флорида та Огайо були безпечною територією для республіканців. Однак, як пишуть американські ЗМІ, "ніщо не висічено на камені".

Коли розпочинається дострокове голосування

Виборці можуть відвідати дільницю або особисто проголосувати за відкріпним бюлетенем у штатах, де дозволено один або обидва методи. В багатьох штатах правила дострокового голосування відрізняються залежно від округу.

У деяких штатах вже розпочалося дострокове особисте та поштове голосування. Зокрема, в Алабамі (11 вересня), Вісконсіні (19 вересня), Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії (20 вересня).

Графік дострокового голосування виглядає так:

21 вересня - Північна Кароліна

23 вересня - Міссісіпі

26 вересня - Мічіган

30 вересня - Небраска

7 жовтня - Джорджія

9 жовтня - Арізона

15 жовтня - Джорджія

16 жовтня - Невада

17 жовтня - Північна Кароліна

19 жовтня - Невада

21 жовтня - Техас

22 жовтня - Вісконсін

26 жовтня - Мічиган

Що відбувається у день виборів

Більшість виборців 5 листопада прийдуть на дільниці, проголосують, після чого розпочнеться підрахунок голосів. У кожному штаті він проводиться після закриття відповідних дільниць. Час закриття виборчих дільниць відрізняється, але зазвичай це приблизно 19:00 за місцевим часом.

Різниця часових поясів у США означає, що на східному узбережжі бюлетені вже підрахують, тоді як виборці, наприклад, на Алясці та Гаваях все ще голосуватимуть на дільницях.

Коли будуть результати

Зазвичай переможця оголошують у ніч виборів, але, наприклад, у 2020 році на підрахунок усіх голосів пішло кілька днів.

Не виключено, що так буде і цього року. А визначення остаточних підсумків може тривати тижні. Однак, як правило, результати по штатах і, відповідно, весь результат виборів стає відомим задовго до остаточного підрахунку.

Період після виборів називають перехідним, якщо відбувається зміна президента. На цей раз точно буде перехідний період, оскільки Джо Байден йде з Білого дому. Це дає час майбутній адміністрації визначитися з новими міністрами та скласти плани на президентський термін.

Коли буде завершальний етап

Наступний етап президентських виборів - голосування колегії виборників (ті самі 538 осіб, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія). Як правило, це члени Демократичної та Республіканської партій, партійні активісти, колишні політики та прихильники одного з кандидатів.

17 грудня виборники проголосують у своїх штатах, після чого їхні голоси передадуть до Конгресу США.

Коли затвердять нового президента

6 січня 2025 року члени Конгресу зберуться для підрахунку голосів виборників. Результати голосування колегії затвердить глава Сенату - чинний віце-президент, тобто Камала Гарріс.

Зазначимо, минулого разу цей день став історичним, коли Капітолій зазнав штурму прихильників Дональда Трампа, які намагалися оскаржити підрахунок. З того часу Конгрес ухвалив реформу підрахунку голосів виборників з метою покращити процес передачі влади. Тепер треба схвалення 1/5 Палати представників та Сенату, щоб розглянути питання про оскарження результату штату. Це більш висока планка, ніж було раніше, коли будь-який законодавець із кожної палати міг ініціювати оскарження.

20 січня 2025 року - день інавгурації. Цього дня новий президент та віце-президент приймуть присягу при вступі на посаду.