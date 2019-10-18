Бей его, как меня: Усик дал совет Гвоздику перед боем с россиянином

Александр Усик решил дерзко поддержать своего коллегу по цеху Александра Гвоздика, который вскоре будет соревноваться в бою с россиянином. Бой состоится в Филадельфии, на ринг против украинца выйдет Артур Бетербиев из РФ.

"Санечка, братское сердце, приехали тебя поддержать. Все, что есть - будем отдавать. А ты, в свою очередь, отдай все, что у тебя есть и порадуй нас, брат. И пожалуйста, бей его так же, как ты меня бил. Это больно", - сказал Усик.

К слову, украинский боксер попытается взять реванш на профессиональном ринге над Артуром Бетербиевым, которому 10 лет назад проиграл в любительском боксе на турнире в Турции. Тогда Гвоздик досрочно проиграл техническим нокаутом в первом раунде из-за сломанного носа. Интересно, что дважды в любителях другой украинец Александр Усик побеждал Бетербиева по очкам.

Александр Усик с Александром Гвоздиком (instagram.com/alex_gvozdyk)

Этот бой для одного из боксеров станет началом пути к званию абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. И украинец, и россиянин хотят завладеть всеми поясами.

Кстати, Гвоздик стал чемпионом WBC в декабре 2018, отобрав титул у канадца Адониса Стивенсона. Затем защитил пояс в конце марта 2019 года против француза Дуду Нгумбу.