Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира WBC

Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Украина получила четвертого чемпиона мира в профессиональном боксе

Александр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в своем первом чемпионском бою. Украинский боксер в 11 раунде нокаутировал канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО), отобрав у него титул.

Таким образом, Гвоздик вслед за Василием Ломаченко, Александром Усиком и Артемом Далакяном стал четвертым чемпионом мира среди украинских боксеров-профессионалов.

В целом Гвоздик стал 12 в украинской истории чемпионом мира по боксу среди профессионалов. Ранее чемпионскими поясами основных версий владели Виталий Кличко, Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко и Виктор Постол.