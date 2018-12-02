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Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира WBC

Новости » Спорт    02.12.2018 - 03:59
Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал титул чемпиона мира WBC
Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Украина получила четвертого чемпиона мира в профессиональном боксе

Александр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в своем первом чемпионском бою. Украинский боксер в 11 раунде нокаутировал канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО), отобрав у него титул.

Таким образом, Гвоздик вслед за Василием Ломаченко, Александром Усиком и Артемом Далакяном стал четвертым чемпионом мира среди украинских боксеров-профессионалов.

В целом Гвоздик стал 12 в украинской истории чемпионом мира по боксу среди профессионалов. Ранее чемпионскими поясами основных версий владели Виталий Кличко, Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко и Виктор Постол.

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