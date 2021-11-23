Бесплатное жилье в центре Киева: бездомный обустроил убежище в опоре стеклянного моста (фото)

В центре Киева бездомный обустроил себе жилье прямо в опоре стеклянного моста на Владимирской горке.
Об этом рассказала Муниципальная стража Киева на своей странице в Facebook.
Мужчину под мостом обнаружили сотрудники Муниципальной охраны.
В Киеве бездомный обустроил жилье в опоре стеклянного моста (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Поскольку бездомный не нанес никой ущерб коммунальной собственности, то его просто провели за пределы парка.
В Киеве бездомный обустроил жилье в опоре стеклянного моста (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Пользователи сети прокомментировали инцидент. Многие пожалели бездомного из-за того, что его выгнали, а на улице начались морозы.
В Муниципальной охране ответили, что мужчине дали адрес коммунального приюта, но там есть несколько правил: мыться и не употреблять спиртное.
Напомним, в Харькове бездомный дедушка стал звездой соцсетей, записав трогательное видео.
Ранее сообщалось о том, что бездомная нашла в мусорнике 100 тысяч гривен и вернула владельцу. При этом многие не верят в такое благородство.