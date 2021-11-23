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Бесплатное жилье в центре Киева: бездомный обустроил убежище в опоре стеклянного моста (фото)

Автор: Роман Мирончук

В центре Киева бездомный обустроил себе жилье прямо в опоре стеклянного моста на Владимирской горке.

Об этом рассказала Муниципальная стража Киева на своей странице в Facebook.

Мужчину под мостом обнаружили сотрудники Муниципальной охраны.

В Киеве бездомный обустроил жилье в опоре стеклянного моста (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Поскольку бездомный не нанес никой ущерб коммунальной собственности, то его просто провели за пределы парка.

В Киеве бездомный обустроил жилье в опоре стеклянного моста (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Пользователи сети прокомментировали инцидент. Многие пожалели бездомного из-за того, что его выгнали, а на улице начались морозы.

В Муниципальной охране ответили, что мужчине дали адрес коммунального приюта, но там есть несколько правил: мыться и не употреблять спиртное.

  • Морозы начались он где-то спасался от холода на ночь. Муниципальная стража молодцы, но хуже будет как найдут его где-то замерзшего. Нужно что-то думать и в этом направлении;
  • Есть коммунальный приют, но там нужно быть трезвым;
  • Холодно, а человека на мороз выгнали;
  • Для сочувствующих. В Киеве есть приют для бездомных. Но там условие - не употреблять спиртное! Вот это и отпугивает таких людей. А любой мост - это стратегический объект и там нужно хорошо позаботиться о безопасности.

Напомним, в Харькове бездомный дедушка стал звездой соцсетей, записав трогательное видео.

Ранее сообщалось о том, что бездомная нашла в мусорнике 100 тысяч гривен и вернула владельцу. При этом многие не верят в такое благородство.

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КиевБездомный