Бездомная нашла в мусорке 100 тыс. грн и вернула владельцу. Многие не верят в такое благородство

В Бердянске произошел случай необычайного благородства, когда потерянную крупную сумму денег вернули владельцу, организовав для этого целую "поисковую кампанию". Так, пакет со 110 тысячами гривен нашла на мусорной свалке женщина без определенного места жительства, передала волонтерам, а те уже нашли хозяина "клада".

На обычный кулек, похожий на мусорный пакет, с пачками банкнот внутри на свалке наткнулась женщина, склонная к бродяжничеству. Вместо того чтобы оставить себе такую "сокровищницу", жительница Бердянска отнесла находку директору местной общественной организации защиты животных Валентине Мамай.

В Бердянске бездомная нашла пакет с 110 тысячами гривен и передала зоозащитникам (фото: facebook.com/groups/brd24)

Так как никаких сведений о хозяине денег не было, зоозащитник решила опубликовать в сети пост с фото пакета с деньгами, и заявила о готовности вернуть средства тому, кто укажет точную сумму.

"Возле мусорного бака был найден пакет с деньгами, кто назовет сумму точную, тому и верну", - написала она в Facebook.

В Бердянске зоозащитник нашла владельца пакета с деньгами и вернула все средства (фото: facebook.com/valentina.mamay)

И вот спустя несколько часов пришел точный корректный ответ, после чего и осуществился возврат всех 110 тысяч гривен.

По словам мужчины, этот пакет с деньгами случайно зацепили, когда выбрасывали мусор.

Отметим, что благородство женщины хозяин такой крупной суммы оценил в 100 гривен, которые и передал в качестве благодарности за все поиски и честный возврат всех денег.

Стоит сказать, что в сети отреагировали на ситуацию неоднозначно, и под постом посыпалась масса скептических комментариев, в которых высказывалось недоверие в такое благородство.