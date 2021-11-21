ru ua
Вс, 21 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Харькове бездомный дедушка стал звездой соцсетей, записав трогательное видео

Новина українською →
Харків, Воскресенье 21 ноября 2021 14:25
В Харькове бездомный дедушка стал звездой соцсетей, записав трогательное видео Скриншот видео: Бездомный из Харькова стал звездой соцетей
Автор: Светлана Мащенко

Бездомный из Харькова, фото которого в одних тапочках недавно облетело Telegram-каналы, стал звездой, записав трогательное видео. В кадре мужчина искренне благодарит людей за их доброту и помощь.

Видео появилось на Instagram-странице сообщества, помогающего нуждающимся людям.

Помогать люди стали после одного фото в местном Телеграм-канале.

"Этого дедушку можно встретить в Кулиничах на площади Свободы. Стоит в тапочках и греется... Прошлый раз угостил его чаем и пирожным. Не проходите мимо Может у кого обувь есть и зимняя куртка? Верю в силу телеграма", - был подписан снимок.

В Харькове бездомный дедушка стал звездой соцсетей, записав трогательное видео

Фото: В Харькове помогли нуждающемуся мужчине (t.me/kharkiv_1654)

Позже добрые люди привезли мужчине теплую куртку и купили ему мобильный телефон. Вещи продолжают собирать для помощи этому человеку, а он сам шокирован, что такое возможно.

"Я вам искренне благодарен за ваше сердечное участие, за то что вы мои проблемы приняли близко к сердцу. Вы мне помогли... Но такого обвального доброжелательного отношения людей... Я просто не догадывался, что так много могут помочь. Просто мои плечи не выдержат всего. Мне по сути нужна одна курточка, одна пара обуви", - говорит мужчина.

Напомним, что недавно в Харькове случился инцидент совершенно противоположного характера. Пожилая женщина зашла в магазин, споткнулась, упала и разбила лицо об витрину, но продавец ей не помогла.

Читайте РБК-Украина в Google News
соцсеть Бездомный
LITE
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы
Собор Архистратига Михаила 2021: что сегодня строго нельзя делать и главные приметы