Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)

У центрі Києва бездомний облаштував собі житло прямо в опорі скляного мосту на Володимирській гірці.
Про це розповіла Муніципальна варта Києва на своїй сторінці в Facebook.
Чоловіка під мостом виявили співробітники Муніципальної охорони.
У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Оскільки бездомний не завдав жодної шкоди комунальній власності, то його просто провели за межі парку.
У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Користувачі мережі прокоментували інцидент. Багато хто пошкодував бездомного через те, що його вигнали, а на вулиці почалися морози.
У Муніципальній варті відповіли, що чоловікові дали адресу комунального притулку, але там є кілька правил: митися і не вживати спиртне.
Нагадаємо, у Харкові бездомний дідусь став зіркою соцмереж, записавши зворушливе відео.
Раніше повідомлялося про те, що бездомна знайшла в смітнику 100 тисяч гривень і повернула власнику. При цьому багато хто не вірить в таке благородство.