RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Безкоштовне житло в центрі Києва: бездомний облаштував притулок в опорі скляного мосту (фото)

Автор: Роман Мирончук

У центрі Києва бездомний облаштував собі житло прямо в опорі скляного мосту на Володимирській гірці.

Про це розповіла Муніципальна варта Києва на своїй сторінці в Facebook.

Чоловіка під мостом виявили співробітники Муніципальної охорони.

У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Оскільки бездомний не завдав жодної шкоди комунальній власності, то його просто провели за межі парку.

У Києві бездомний облаштував житло в опорі скляного мосту (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)

Користувачі мережі прокоментували інцидент. Багато хто пошкодував бездомного через те, що його вигнали, а на вулиці почалися морози.

У Муніципальній варті відповіли, що чоловікові дали адресу комунального притулку, але там є кілька правил: митися і не вживати спиртне.

  • Морози почалися він десь рятувався від холоду на ніч. Муніципальна варта молодці, але гірше буде як знайдуть його десь замерзлого. Потрібно щось думати і в цьому напрямку;
  • Є комунальний притулок, але там потрібно бути тверезим;
  • Холодно, а людину на мороз вигнали;
  • Для співчуваючих. У Києві є притулок для бездомних. Але там умова - не вживати спиртне! Ось це і відлякує таких людей. А будь-який міст - це стратегічний об'єкт і там потрібно добре подбати про безпеку.

Нагадаємо, у Харкові бездомний дідусь став зіркою соцмереж, записавши зворушливе відео.

Раніше повідомлялося про те, що бездомна знайшла в смітнику 100 тисяч гривень і повернула власнику. При цьому багато хто не вірить в таке благородство.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївБездомный