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Как бесплатно оформить пенсию по почте и какие документы нужны: подробная инструкция

Автор: Тетяна Самарук

С 1 июля по 31 декабря 2021 года "Укрпочта" бесплатно будет отправлять в Пенсионный фонд и управление соцзащиты письма пенсионеров на получение пенсий и других денежных социальных выплат через почтальонов.

Об этом сообщает прессслужба "Укрпочты".

В частности, услугой могут пользоваться пенсионеры и получатели субсидий, которые имеют пенсионное удостоверение.

Как заявил заступник генерального директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук, стоит лишь написать заявление о желании получить пенсии в "Укрпочте", приложить необходимые копии документов и передать их письмо почтальону или в ближайшее отделение почты. Соответствующие документы будут направлены в Пенсионный фонд бесплатно.

Какие документы нужно отправить?

В конверт необходимо положить следующие документы:

  • заполненное заявление на перевод пенсии/социальной помощи;

  • копии страниц паспорта (на каждой странице: личная подпись, отметка "Согласно с оригиналом", ФИО заявителя и дата (должна совпадать с датой, указанной в заявлении на перевод пенсии).

Важно, при условии передачи уже заклеенного письма обязательно нужно предупредить почтальона о том, чтобы в поле "особые отметки" он отметил "Заявление на перевод пенсии/пособия".

Ранее мы сообщали, что в Минсоцполитики похвастались ростом зарплат и пенсий украинцев.

Также мошенники обманывают украинских пенсионеров. Назвали самую популярную схему.

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