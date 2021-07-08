Мошенники обманывают пенсионеров: названы самые популярная схема

Волна обсуждения перевода пенсий украинцев на карту банка спровоцировала всплеск мошенничества на этой теме. И хотя правительство отсрочило нововведение на два года и позволило выплачивать пенсии, как ранее – наличными, мошенники уже начали использовать информацию в своих преступных целях.

Какие схемы используют преступники, для того чтобы обмануть доверчивых пенсионеров – рассказали в сюжете " Сегодня ".

За последние месяцы жертвами аферистов стало уже несколько десятков пенсионеров. Мошенники начали выдавать себя за работников банка и предлагают пенсионерам бесплатно перевести выплаты с почты в финансовое учреждение.

Как рассказала эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева, преступники предлагают пенсионерам оформить доверенность, чтобы быстро переоформить документы.

"Они приходят в квартиры пенсионеров и предлагают им свои услуги по переоформлению документов. При этом просят пенсионеров оформить на себя доверенность. После того как мошенники получают доверенность, начинают просто снимать деньги со счета ничего не подозревающих пенсионеров", - объяснила Бугаева.

И самое печальное, что доверчивых пенсионеров в Украине хватает. Жертвой таких мошенников стал Александр Николаевич и его семья, которые лишились крупной суммы денег.

"Чтобы мы не теряли время – много документов не привозили, они говорят: мы сами все сделаем. Дали доверенность, и мать дала, и сестра дала, но потом прошло две недели, мы должны были получать пенсии, но мы не получили. Мы заблокировали эти счета, переоформили", - рассказал пенсионер.

Оказалось, что обманутых пенсионеров по такой схеме – уже десятки. Полиция разыскивает аферистов. Банк, которым они прикрывались, не имеет отношения к этой схеме и как рассказал представитель финансового учреждения, они никогда не выступают инициаторами визитов на дом к клиентам.

Важно!

Если клиент самостоятельно в банк не обращался – стоит заподозрить мошенническую схему.

Если к вам на дом пришли с предложением оформить пенсию – обращайтесь в полицию.

Ни один банк, ни одно финансовое учреждение не занимается тем, чтобы предоставлять подобные услуги.

Никогда не оформляйте доверенность на незнакомых или малознакомых людей - это очень опасно.

Не доверяйте свои финансовые операции людям, которых вы едва знаете.

Если у вас возникло сомнение - можно позвонить в указанный банк.