Як безкоштовно оформити пенсію поштою і які документи потрібні: детальна інструкція

Зокрема, послугою можуть скористатися пенсіонери і одержувачі субсидій, які мають пенсійне посвідчення.

Як заявив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук, варто лише написати заяву про бажання отримати пенсії в Укрпошті, додати необхідні копії документів та передати їх листа листоноші або у найближче відділення пошти. Відповідні документи будуть надіслані до Пенсійного Фонду безплатно.

Які документи потрібно відправити?

У конверт необхідно покласти наступні документи:

заповнену заяву на переведення пенсії/соціальної допомоги;

копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, позначка "Згідно з оригіналом", ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеною в заяві на переведення пенсії).

Важливо, за умови передачі вже заклеєного листа обов’язково потрібно попередити поштаря про те, щоб в полі "особливі відмітки" він зазначив "Заява на переведення пенсії/допомоги".