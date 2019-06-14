Бешенство разрастается: под Одессой обнаружили еще двух больных животных

В курортном регионе под Одессой были обнаружены еще двое животных, которые заражены бешенством. Одна из них бросилась на человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

После того, как в курортном городке Затока Одесской области ввели карантин из бешенства, произошло еще два случая, но уже в Белгород-Днестровском. В больницу обратились два человека с укусами и царапинами от кошки. После проведения лабораторного анализа появилось подтверждение, что животное заражено бешенством. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Специальная комиссия решила расширить зону карантина и на Белгород-Днестровский. Карантин вводится на 60 дней. С территории категорически запрещено вывозить животных, запрещен промышленный отстрел, отменяются все выставки котов и собак. Также в курортную зону запрещено ввозить животных.

"Бешенство – очень опасное вирусное заболевание всех теплокровных животных и людей. Характеризуется острым течением, поражением нервной системы и заканчивается летально. Основным источником инфекции являются больные бешенством дикие животные, главным образом лисы", - отметил начальник районного управления Держспоживслужбы Петр Семкин.

Кстати, ранее, в начале мая, был зафиксирован случай бешенства у домашнего кота в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Местные власти установили карантин на два месяца и провели вакцинацию животных.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в курортной Затоке ввели карантин из-за бешенства животных.

А также мы писали о том, что в Черном море запретили купаться и ловить рыбу.