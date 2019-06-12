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В Одесской области вводят карантин: пострадал курорт в Затоке

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 21:02
В Одесской области вводят карантин: пострадал курорт в Затоке
Отдых в Затоке под угрозой (facebook.com/travelagency)

Отдыхающим не рекомендуется везти в Затоку своих животных

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области вводят карантин на два месяца. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на начальника районного управления Держспоживслужбы Петра Семика.

В Затоке специалисты обнаружили кошку, которая заражена бешенством. Специалисты некоторое время наблюдали за животным, а после смерти кошки провели анализы, которые подтвердили, что она была инфицирована бешенством. Люди от контакта с животным не пострадали.

В Одесской области вводят карантин: пострадал курорт в Затоке

Кошка стала причиной карантина в Затоке (pixabay.com)

Комиссия, которая была создана по случаю зафиксированного случая бешенства, решила ввести в Затоке карантин на два месяца. Все животные курортного поселка в обязательном порядке получат прививки от бешенства, а в Затоку будет запрещено ввозить животных из других регионов.

Как заверили медики, препаратов для вакцинации животных хватает. А для людей есть 30 вакцин от бешенства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Одессе и Одесской области внезапно "позеленело" море. Экологи начали бить тревогу и высказали рекомендации для отдыхающих – не купаться в море и не вылавливать в нем рыбу и различные морские микроорганизмы.

А также ранее мы писали о том, что в реку Рось после ДТП вылилось большое количество химикатов, которые похитили с предприятий. В месте заражения специалисты запретили купаться, поить скот и ловить рыбу.

В Черном море нельзя купаться и ловить рыбу: что произошло Черное море "позеленело": экологи бьют тревогу
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