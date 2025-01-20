Берите пример! 8 потрясающих образов Иванки Трамп, от которых все в восторге

Инаугурация Дональда Трампа состоится сегодня , 20 января, в Вашингтоне - Трамп официально станет 47-м президентом США. Внимание общественности привлечено не только к его персоне, но и к его супруге Мелании Трамп, а также детям.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram рассказывает о самых интересных образах старшей дочери Трампа Иванки.

Сочетание черного и красного

Дочь 47-го президента США может похвастаться отменным вкусом и точеной фигурой. Даже самый простой образ выглядит на фигуре Иванки не только стильно, но и элегантно.

Например, классическое сочетание черного и красного. Для одного из выходов в свет со своим знаменитым отцом Иванка Трамп выбрала красный гольф-водолазку и черное приталенное пальто с запахом.

Иванка Трамп с отцом Дональдом Трампом (фото: Getty Images)

Бежевый total look

Бизнесвумен любит выбирать наряды в бежевой гамме, причем часто это total look’и. На днях она продемонстрировала стильный образ с длинным трикотажным платьем с высоким горлом, которое дополнила пальто песочного оттенка с интересными объемными аппликациями.

Иванка Трамп в бежевом наряде (фото: instagram.com/ivankatrum)

Для еще одного total look'а в бежевом оттенке Иванка выбрала гольф-водолазку цвета сливочного масла и светло-коричневый брючный костюм со штанами прямого кроя, которые подчеркнули ее длинные ноги. Завершить лук она решила коричневыми ботильонами на высоких каблуках.

Бежевый всегда выглядит дорого (фото: instagram.com/ivankatrum)

Замша и короткая дубленка

Дочь Дональда Трампа следит за модными трендами. Так, для празднования нового года она выбрала темно-коричневое платье из замши, которое дополнила широким ремнем с камнями бирюзового цвета.

Завершали образ старшей дочери Трампа короткая дубленка бежевого оттенка со светлым мехом, высокие сапоги и сумка необычной формы в тон к платью.

Образ Иванки Трамп с короткой дубленкой (фото: instagram.com/ivankatrum)

Элементы ковбойского стиля

Несмотря на то, что для официальных мероприятий Иванка Трамп выбирает строгие образы, преимущественно в однотонной гамме, на отдыхе она позволяет себе миксовать разные стили в одежде. Она любит добавлять в свои повседневные луки такие элементы ковбойского стиля, как сапоги и шляпы.

Стильные шляпы в образах Иванки Трамп (фото: instagram.com/ivankatrum)

Это может быть как черное вечернее платье мини с ковбойскими сапогами и курткой-"тедди", так и более расслабленные луки с яркими платьями, юбками и свитерами, которые она дополняет шляпой с широкими полями.

Образы Иванки Трамп с ковбойскими сапогами (фото: instagram.com/ivankatrum)

Кто такая Иванка Трамп

Иванка Трамп - американская бизнесвумен, бывшая модель, а также старшая дочь Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке. Иванка - дочь Дональда Трампа и его первой жены, Иваны Трамп.

До того как начать карьеру в политике, Иванка активно занималась бизнесом и модой. Она работала в семейной компании The Trump Organization, где занимала различные должности, а также развивала собственный бренд одежды и аксессуаров.

В 2017 году, после того как ее отец стал президентом США, была советником президента и сосредоточилась на вопросах экономики, занятости и развития семейных ценностей.

Иванка также активно поддерживала политическую карьеру своего отца, занимала публичные позиции, высказывая свою поддержку его политике. Она была частью президентской администрации, хотя не занимала официальную должность, а работала в качестве личного советника. После окончания президентства Дональда Трампа Иванка продолжила свою карьеру в бизнесе и общественной жизни.

Замужем за бизнесменом Джаредом Кушнером, который также был советником президента Трампа, у них трое детей.

Иванка Трамп с мужем и детьми (фото: instagram.com/ivankatrum)