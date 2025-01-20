Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться сьогодні у Вашингтоні. Після цього Трамп офіційно стане 47-м президентом США, для нього це буде другий термін на посаді.

Докладніше про те, що сьогодні відбувається у Вашингтоні і як буде проходити передача влади в США - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Церемонія інавгурації Трампа розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Трамп і Байден приїдуть до Капітолія разом.

На інавгурації будуть 4 експрезиденти США.

Трансляцію інавгурації Трампа з українським перекладом можна буде дивитися на РБК-Україна.

14:45 Байден в останні години президентства превентивно помилував колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі, членів і співробітників комітету, який розслідував напад на Капітолій 6 січня 2021 року, а також співробітників поліції Капітолію та округу Колумбія, які свідчили перед цим комітетом.

14:05 Команда Трампа. Ключові фігуранти в адміністрації нового президента США вже відомі, хоч до їхнього призначення має ще пройти деякий час. Зокрема тому, що не всіх кандидатів призначає Трамп. Наприклад, держсекретаря та голову Пентагону має затвердити Сенат.

13:55 Трамп має намір підписати близько 100 указів після приведення до присяги. Зокрема він планує скасувати деякі рішення Байдена. Як пише Bloomberg, Трамп також може оголосити надзвичайний стан в енергетиці.

Якими можуть бути перші 100 указів Трампа – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Про енергетичну політику Трампа читайте у нашому матеріалі "Наступ в енергетиці. Що приготував Трамп для США та чого чекати в Day One".

13:39 Папа Римський Франциск надіслав послання Трампу, в якому висловив сподівання, що під його керівництвом у США "не буде місця ненависті, дискримінації або ізоляції".

"Оскільки наше людство стикається з численними проблемами, не кажучи вже про лиха війни, я також прошу Бога спрямувати ваші зусилля на сприяння миру і примиренню між народами", - йдеться в посланні.

Інавгурація Трампа: о котрій початок

Заходи розпочнуться близько 10:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом) . Дональд Трамп і Джо Байден вирушать до Капітолія машиною після чаювання в Білому домі.

Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс першим складе присягу, після чого присягу складе Трамп.

Як очікується, о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) Трамп виголосить присягу. Церемонія відбуватиметься в закритому приміщенні - в Ротонді Капітолію. Спочатку інавгурація Трампа планувалася на вулиці, але через сильні морози місце довелося змінити.

Точної тривалості церемонії інавгурації не визначено, але, наприклад, промова Трампа на його інавгурації 2017 року тривала близько 17 хвилин.

Загалом у рамках церемонії заплановано такі заходи:

хода до Капітолію;

церемонія приведення до присяги віцепрезидента;

церемонія приведення до присяги президента;

інавгураційна промова;

почесний від'їзд президента і віцепрезидента, які залишають посади;

церемонія підписання, під час якої новий президент підписує номінації, меморандуми, прокламації або укази;

інавгураційний обід;

огляд військ;

президентський парад, який через холод пройде на арені Capital One у центрі Вашингтона.

Промова Трампа

Як пише CNN, під час інавгураційної промови Трамп планує оголосити "революцію здорового глузду". Один помічник, знайомий із промовою, назвав її "об'єднавчою".

"Я повертаюся на посаду президента з упевненістю й оптимізмом, що ми перебуваємо на початку захопливої нової ери національного успіху... Країною прокочується хвиля змін. Моє послання американцям сьогодні полягає в тому, що нам настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєвою силою найбільшої цивілізації в історії", - цитує видання уривок із підготовленого виступу.

Хто буде на інавгурації Трампа

На інавгурації Трампа будуть присутні 4 експрезиденти США - Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама і президент Джо Байден. Також очікується присутність віцепрезидентки Камали Гарріс.

Водночас колишня перша леді Мішель Обама та колишня спікерка палати представників Ненсі Пелосі церемонію пропустять.

Також анонсувалася присутність керівників технологічних компаній: Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Ілон Маск (Tesla), Тім Кук (Apple), Шоу Чу (TikTok) і Сундар Пічаї (Google).

Дональд Трамп - обраний президент США

Республіканець Дональд Трамп із великим відривом переміг на виборах у США 5 листопада 2024 року. За підсумками голосування він набрав 312 голосів вибірників, тоді як його суперниця - представниця демократів Камала Гарріс отримала 226 голосів. Кандидатуру Трампа підтримали всі 7 "хитких" штатів, які й визначили долю виборів.

Під час підготовки публікації використовувалися публікації CNN, BBC, CBS News, NBS News.