Меланія Трамп у вбранні від Dior вразила всіх напередодні інавгурації (фото)

Напередодні інавгурації, яка відбудеться вже сьогодні, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія з'явилися на церемонії покладання вінків біля Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському цвинтарі.

Для події дружина політика обрала стильний образ, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

У чому з'явилася Меланія Трамп напередодні інавгурації

Майбутня перша леді обрала для заходу двобортне чорне пальто-кейп від всесвітньо відомого бренду Dior. Також вона одягла чорні чоботи Christian Louboutin та шкіряні рукавички. Завершили вбрання об'ємно укладене волосся та невелика кількість макіяжу.

Образ Меланії Трамп (фото: Getty Imags)

Що стосується Трампа, то він не виголосив промови до чи після заходу біля Могили Невідомого Солдата. А обраний віце-президент Джей Ді Венс з'явився на цій же церемонії з дружиною Ушею, і та обрала стильне біле двобортне пальто.

Діти Трампа - Тіффані, Іванка, Ерік і Дональд молодший - також показалися на сходах Меморіального амфітеатру, так само як і онуки обраного президента та обраниця Еріка Трампа, Лара.

Окрім того, серед присутніх були Піт Гегсет, Марко Рубіо та Еліс Стефанік - кандидати обраного президента на посади міністра оборони, державного секретаря та посла в ООН.

До слова, цієї суботи, увечері, Трамп та Меланія приїхали до Вашингтона, аби відвідати інавгураційні події. В аеропорт Далласа майбутня перша леді прибула у темно-сірому пальті від Dior, яке доповнила білим костюмом від Dolce & Gabbana.

Що відомо про інавгурацію Дональда Трампа

Інавгурація включатиме в себе офіційну частину, після якої гостей чекають музичні виступи, парад та святкові бали. Під час промови президент США оголосить ключові цілі та пріоритети на майбутній термін свого президентства.

Подія розпочнеться привітальними промовами та виступами на головній сцені, а завершиться урочистими балами. На кожному із заходів Трамп звернеться до присутніх та наголошуватиме важливість своїх ключових завдань.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)