Беринчик устроил россиянину "сумасшедшую рубку": самые яркие моменты боя

Беринчик эффектно появился на автомобиле в желтом костюме Санты, разбрасывая подарки.

Бой вышел довольно красочным. С первого раунда Беринчик пытался давить, но во втором россиянин пошел в атаку. Темп боя превратился в сумасшедшую рубку.

В пятом раунде Чаниев сильно разбил Беринчику нос, который кровоточил до самого конца боя.

Фото: twitter.com/TimBoxeo

Далее бой продолжался достаточно равно с переменным успехом то одного, то другого боксера. В итоге судьи отдали победу Беринчику единогласным решением - 116-112, 118-110, 118-111.

"Думаю, я вас порадовал своим зрелищным боксом. Соперник очень достойный, мне было нелегко, прошел очень серьезную подготовку… Краще боксу тільки бокс", - сказал Денис после боя.

Смотрите ниже самые яркие моменты боя:

Отметим, что всего неделю назад другой украинский боксер Василий Ломаченко уверено победил своего противника в красивом бою.