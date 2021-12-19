Берінчик влаштував росіянину "божевільну рубку": найяскравіші моменти бою

Берінчик ефектно з'явився на автомобілі в жовтому костюмі Санти, розкидаючи подарунки.

Бій вийшов досить яскравим. З першого раунду Берінчик намагався тиснути, але в другому росіянин пішов в атаку. Темп бою перетворився на божевільну рубку.

У п'ятому раунді Чанієв сильно розбив Берінчику ніс, який кровоточив до самого кінця бою.

Фото: twitter.com/TimBoxeo

Далі бій тривав досить рівно зі змінним успіхом то одного, то іншого боксера. У підсумку судді віддали перемогу Берінчику одноголосним рішенням - 116-112, 118-110, 118-111.

"Думаю, я вас порадував своїм видовищним боксом. Суперник дуже гідний, мені було нелегко, пройшов дуже серйозну підготовку ... Краще боксу тільки бокс", - сказав Денис після бою.

Дивіться нижче найяскравіші моменти бою:

Відзначимо, що всього тиждень тому інший український боксер Василь Ломаченко впевнено переміг свого супротивника в красивому бою.