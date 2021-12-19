Беринчик устроил россиянину "сумасшедшую рубку": самые яркие моменты боя

Украинец Денис Беринчик устроил российскому боксеру Исе Чаниеву сумасшедшую рубку на ринге, которая длилась все 12 раундов. Уверено победив по решению судей, украинцу удалось сохранить чемпионский пояс WBO International.

Как это было - смотрите ниже в нашем материале Styler .

Беринчик эффектно появился на автомобиле в желтом костюме Санты, разбрасывая подарки.

Denys Berinchyk comes to the ring in Brovari, Ukraine! pic.twitter.com/9znEcdIC1x — Tim Boxeo (@TimBoxeo) December 18, 2021

Бой вышел довольно красочным. С первого раунда Беринчик пытался давить, но во втором россиянин пошел в атаку. Темп боя превратился в сумасшедшую рубку.

В пятом раунде Чаниев сильно разбил Беринчику нос, который кровоточил до самого конца боя.

Фото: twitter.com/TimBoxeo

Далее бой продолжался достаточно равно с переменным успехом то одного, то другого боксера. В итоге судьи отдали победу Беринчику единогласным решением - 116-112, 118-110, 118-111.

"Думаю, я вас порадовал своим зрелищным боксом. Соперник очень достойный, мне было нелегко, прошел очень серьезную подготовку… Краще боксу тільки бокс", - сказал Денис после боя.

Смотрите ниже самые яркие моменты боя:

Отметим, что всего неделю назад другой украинский боксер Василий Ломаченко уверено победил своего противника в красивом бою.