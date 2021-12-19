Берінчик влаштував росіянину "божевільну рубку": найяскравіші моменти бою

Українець Денис Берінчик влаштував російському боксеру Ісі Чанієву божевільну рубку на рингу, яка тривала всі 12 раундів. Впевнено перемігши за рішенням суддів, українцю вдалося зберегти чемпіонський пояс WBO International.

Як це було - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler .

Берінчик ефектно з'явився на автомобілі в жовтому костюмі Санти, розкидаючи подарунки.

Denys Berinchyk comes to the ring in Brovari, Ukraine! pic.twitter.com/9znEcdIC1x — Tim Boxeo (@TimBoxeo) December 18, 2021

Бій вийшов досить яскравим. З першого раунду Берінчик намагався тиснути, але в другому росіянин пішов в атаку. Темп бою перетворився на божевільну рубку.

У п'ятому раунді Чанієв сильно розбив Берінчику ніс, який кровоточив до самого кінця бою.

Фото: twitter.com/TimBoxeo

Далі бій тривав досить рівно зі змінним успіхом то одного, то іншого боксера. У підсумку судді віддали перемогу Берінчику одноголосним рішенням - 116-112, 118-110, 118-111.

"Думаю, я вас порадував своїм видовищним боксом. Суперник дуже гідний, мені було нелегко, пройшов дуже серйозну підготовку ... Краще боксу тільки бокс", - сказав Денис після бою.

Дивіться нижче найяскравіші моменти бою:

Відзначимо, що всього тиждень тому інший український боксер Василь Ломаченко впевнено переміг свого супротивника в красивому бою.