На березі Чорного моря: Раміль з "Курган і Агрегат" зворушливо освідчився коханій (фото)

Учасник відомого хіп-хоп гурту "Курган і Агрегат" Раміль Насіров одружується. Артист зробив зворушливу пропозицію руки та серця своїй дівчині Юлії.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дівчини Раміля.
Як розповіла новоспечена наречена, коханий продумав освідчення до дрібних деталей. Він організував несподіване та романтичне побачення на березі Чорного моря в Одесі.
Під приводом фотосесії Раміль запросив дівчину на прогулянку на улюблений пляж. Він заздалегідь домовився з друзями, які сховалися в кущах, аби зафіксувати щасливу мить.
Пропозиція стала несподіванкою для дівчини та подарувала дивовижні емоції.
"Я була професійно опрацьована шахрайом!!! Він заманив мене на наш улюблений пляж, сказав, що йдемо фоткатись на фоні моря, підмовив своїх друзів сидіти в кушерях, знімати і зробив те, шо ви бачите", - поділилася Юлія.
Проте сказати так дівчині виявилося непросто.
"Я нічого не відповіла, бо він не зміг нічого спитати. Ми просто ржали", - зізналася вона.
Прихильники та друзі засипали майбутнє подружжя вітаннями та компліментами.
Юлія - з Харківської області, як і її коханий. Працює візажисткою, створюючи красивий макіяж.
У соцмережах пара не приховує почуттів. Часто діляться спільними фотографіями та словами любові.
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