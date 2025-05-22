На берегу Черного моря: Рамиль из "Курган и Агрегат" трогательно сделал предложение любимой (фото)

Каким было признание в любви

Как рассказала новоиспеченная невеста, любимый продумал предложение до мельчайших деталей. Он организовал неожиданное и романтическое свидание на берегу Черного моря в Одессе.

Под предлогом фотосессии Рамиль пригласил девушку на прогулку на любимый пляж. Он заранее договорился с друзьями, которые спрятались в кустах, чтобы зафиксировать счастливый момент.

Предложение стало неожиданностью для девушки и подарило удивительные эмоции.

"Я была профессионально обработана мошенником!!!! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фоткаться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кушерах, снимать и сделал то, что вы видите", - поделилась Юлия.

Однако сказать так девушке оказалось непросто.

"Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", - призналась она.

Рамиль Насиров обручился со своей девушкой (фото: instagram.com/guba_sila)

Как отреагировали в сети

Поклонники и друзья засыпали будущих супругов поздравлениями и комплиментами.

"Просто шик!!!" - написал певец Дантес.

"Поздравляю вас с днем признания, желаю здоровья и любви. Всего вам самого лучшего, никогда не сдавайтесь, чтобы всегда у вас все было хорошо...", - прокомментировал MC Петя.

"Лелик и Болик. Хоть бы сказали! Поздравляюююю", - написала Астафьева.

"Поздравляю", - добавил блогер Василий Байдак.

Что известно о невесте участника группы "Курган и Агрегат"

Юлия - из Харьковской области, как и ее возлюбленный. Работает визажистом, создаю красивый макияж.

В соцсетях пара не скрывает чувств. Часто делятся совместными фотографиями и словами любви.