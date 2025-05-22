Секрет міцного шлюбу Решетників: астролог розкрила таємницю зіркової пари

Ведучий Григорій Решетник та його дружина Христина вже майже 15 років живуть у шлюбі та виховують трьох синів. І їхня пара вважається однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, в чому особливість стосунків Решетників, та чому вони так підходять один одному.

В чому секрет шлюбу Решетників

"Почнемо з Христини. В її космограмі присутній так званий "аспект мільйонера", який дарує невичерпне джерело нових можливостей. Ентузіазм та активність породжують підприємливість і сприяють розширенню особистих обріїв. Чудові ділові якості стають фундаментом для організаторського таланту та таланту керівника", - розповіла астролог.

Окрім цього, у Христини є вміння завойовувати симпатію оточуючих, яке поєднується з вмінням командувати та підпорядковувати. Така людина, зазначає Соловйова, має дар передбачення. І це - одна з вказівок на матеріальний добробут.

Її Венера, додала експерт знаходиться у руйнівному градусі Козорога. Таке положення "несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності". А ще воно може давати перебільшену самовпевненість.

Втім, якщо людина гідно проходить всі перевірки та ухвалює мудрі рішення, то на неї чекає винагорода. Йдеться про повільну, але успішну кар'єру, високий соціальний рівень і хороше матеріальне становище.

Христина та Григорій Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

"До того ж Нептун у неї розташований у королівському градусі Козорога. Таке положення вважається символом пошани та поваги. Особливим чином цей градус впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням мети. Він уособлює заступництво високопосадовців і надання допомоги у важкі хвилини", - пояснила астролог.

"Також його характеристиками є висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими. Це положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників", - додала вона.

Також Соловйова розповіла про Григорія. В космограмі ведучого, зазначила вона, можна побачити дві дуже потужні комбінації, які зумовлюють якого теперішній професійний статус.

"Перша конфігурація називається "аспектом зірки, лідера та підприємливості". Це надає яскравості, вказує на успішність і вміння завойовувати увагу оточуючих, а також - підпорядковувати їх собі. Така людина здатна швидко запалюватись і запалювати своїм ентузіазмом інших. Це - одна з вказівок на здатність досягти популярності", - розповіла експерт.

В чому секрет стосунків Решетника з дружиною (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

А друге розташування астрологічних об’єктів так і називається - "аспект популярності". Такі щасливчики, зазначила Соловйова, легко стають відомими та отримують життєвий успіх.

"І Григорій, і Христина самі по собі люди середнього рівня конфліктності. А ось у взаєминах між ними серйозних конфліктів, які б не можна було б вирішити, немає. І хоча у них не співпадають світогляд, цінності, плани на життя, але є міцний психологічний зв’язок, вони здатні піклуватися один про одного, в них можуть бути схожими відчуття прекрасного, смаки, звички, побутові уподобання", - вважає експерт.

"На сексуальному рівні можливі навіть "африканські пристрасті" і вони обидва повністю розкривають себе за гендерним принципом: вона - як жінка, він - як чоловік. Ба більше: вони дають одне одному "Печатки щастя", одночасно виступаючи "енергетичними донорами", - додала вона.

За словами астролога, обидва у цих стосунках відчувають повноту життя, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримують розширення соціальних можливостей.

"І якщо розглядати можливість розриву цього союзу, то таке може статися лише через Григорія", - резюмувала Соловйова.