На берегу Черного моря: Рамиль из "Курган и Агрегат" трогательно сделал предложение любимой (фото)
Участник известной хип-хоп группы "Курган и Агрегат" Рамиль Насиров женится. Артист сделал трогательное предложение руки и сердца своей девушке Юлии.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки Рамиля.
Каким было признание в любви
Как рассказала новоиспеченная невеста, любимый продумал предложение до мельчайших деталей. Он организовал неожиданное и романтическое свидание на берегу Черного моря в Одессе.
Под предлогом фотосессии Рамиль пригласил девушку на прогулку на любимый пляж. Он заранее договорился с друзьями, которые спрятались в кустах, чтобы зафиксировать счастливый момент.
Предложение стало неожиданностью для девушки и подарило удивительные эмоции.
"Я была профессионально обработана мошенником!!!! Он заманил меня на наш любимый пляж, сказал, что идем фоткаться на фоне моря, подговорил своих друзей сидеть в кушерах, снимать и сделал то, что вы видите", - поделилась Юлия.
Однако сказать так девушке оказалось непросто.
"Я ничего не ответила, потому что он не смог ничего спросить. Мы просто ржали", - призналась она.
Рамиль Насиров обручился со своей девушкой (фото: instagram.com/guba_sila)
Как отреагировали в сети
Поклонники и друзья засыпали будущих супругов поздравлениями и комплиментами.
- "Просто шик!!!" - написал певец Дантес.
- "Поздравляю вас с днем признания, желаю здоровья и любви. Всего вам самого лучшего, никогда не сдавайтесь, чтобы всегда у вас все было хорошо...", - прокомментировал MC Петя.
- "Лелик и Болик. Хоть бы сказали! Поздравляюююю", - написала Астафьева.
- "Поздравляю", - добавил блогер Василий Байдак.
Что известно о невесте участника группы "Курган и Агрегат"
Юлия - из Харьковской области, как и ее возлюбленный. Работает визажистом, создаю красивый макияж.
В соцсетях пара не скрывает чувств. Часто делятся совместными фотографиями и словами любви.
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