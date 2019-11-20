ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беременна? Ани Лорак показала заметно округлившийся животик (видео)

STYLERПерсоны    20.11.2019 - 10:06
Беременна? Ани Лорак показала заметно округлившийся животик (видео)
Ани Лорак заподозрили в беременности (коллаж: РБК-Украина)

Ани Лорак заподозрили в интересном положении

Ани Лорак заподозрили в беременности. Певица показала в Instagram видеоподборку с концертного тура "Дива", с которым она недавно проехалась по городам Росии. На некоторых кадрах виден заметно округлившийся живот звезды.

41-летняя певица не так давно начала отношения с саунд-продюссером Егором Глебом, который младше нее на 15 лет. Парень - выходец из Украины и ранее уже был в браке с украинской певицей Татьяной Решетняк (Tayanna).

Беременна? Ани Лорак показала заметно округлившийся животик (видео)Беременна? Ани Лорак показала заметно округлившийся животик (видео)

Ани Лорак заподозрили в беременности (скрин видео: instagram.com/anilorak)

И теперь у поклонников появилось гораздо больше поводов заподозрить Ани Лорак в том, что она хочет подарить братика или сестричку 8-летней Софии.

Стоит отметить, что на фото, которые Каролина выкладывает в соцсети, она всегда выглядит "стройняшкой" со стальными кубиками пресса. Но видео является слабым местом певицы - здесь всегда видны все округлости, которые ей хотелось бы скрыть.

Ани Лорак заподозрили в беременности (скрин видео: instagram.com/anilorak)

Подписчики звезды были обескуражены ее "беременным" животом и начали сыпать вопросительными комментариями под видео.

  • Каролина, вы ждете ребеночка? Животик кругленький.
  • Кажется, будет ребеночек.
  • Кругленький животик.
  • Беременна?

Беременна? Ани Лорак показала заметно округлившийся животик (видео)

Скрин комментариев

Ани Лорак разозлила поклонников огромным крестом на шее (фото) Ани Лорак приехала в Киев и прогулялась по Подолу (фото)
Новости Украины Ани Лорак
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь