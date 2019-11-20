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Вагітна? Ані Лорак показала помітно кругленький животик (відео)

STYLERПерсони    20.11.2019 - 10:06
Вагітна? Ані Лорак показала помітно кругленький животик (відео)
Ані Лорак запідозрили у вагітності (колаж: РБК-Україна)

Ані Лорак запідозрили в цікавому стані

Ані Лорак запідозрили у вагітності. Співачка показала в Instagram відеопідбірку з концертного туру "Діва", з яким вона нещодавно проїхалася по містах Росії. На деяких кадрах видно помітно кругленький живіт зірки.

41-річна співачка не так давно почала стосунки з саунд-продюсером Єгором Глібом, який молодший за неї на 15 років. Хлопець - виходець з України і раніше вже був у шлюбі з українською співачкою Тетяною Решетняк (Tayanna).

Вагітна? Ані Лорак показала помітно кругленький животик (відео)Вагітна? Ані Лорак показала помітно кругленький животик (відео)

Ані Лорак запідозрили у вагітності (скрін відео: instagram.com/anilorak)

І тепер у шанувальників з'явилося набагато більше приводів запідозрити Ані Лорак в тому, що вона хоче подарувати братика або сестричку 8-річній Софії.

Варто відзначити, що на фото, які Кароліна викладає в соцмережі, вона завжди виглядає "стройняшкою" зі сталевими кубиками преса. Але відео є слабким місцем співачки - тут завжди видно всі округлості, які їй хотілося б приховати.

Ані Лорак запідозрили у вагітності (скрін відео: instagram.com/anilorak)

Підписники зірки були збентежені її "вагітним животом" і почали сипати питальними коментарями під відео.

  • Кароліна, ви чекаєте дитину? Кругленький животик.
  • Здається, буде дитинка.
  • Кругленький животик.
  • Вагітна?

Вагітна? Ані Лорак показала помітно кругленький животик (відео)

Скрін коментарів

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