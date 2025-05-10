Бере участь у понад 400 реакціях: 8 продуктів, які містять важливий вітамін

Ніацин або вітамін B3 - це важливий мікроелемент, який підтримує загальне здоров’я організму. Його нестача може викликати втому, проблеми з травленням і навіть депресію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Вітамін бере участь у понад 400 ферментативних реакціях, зокрема в утворенні енергії, роботі мозку, підтримці здоров’я шкіри та нервової системи. Організм також може синтезувати ніацин з амінокислоти триптофану.
Ніацин корисний тим, що:
У фармакологічних дозах може знижувати рівень "поганого" холестерину.
Впажливо знати, що легкий дефіцит ніацину може проявлятися втомою, дратівливістю, безсонням, головним болем. У важких випадках розвивається пелагра: три "Д" - дерматит, діарея, деменція.
"У великих дозах ніацин (нікотинова кислота) може спричинити так званий "ніациновий флеш" - почервоніння, жар, поколювання шкіри. Це не небезпечно, але може бути несподіваним", - пояснила дієтолог.
Вітамін B3 можна отримати з продуктів харчування. У 100 г продукту міститься така кількість:
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