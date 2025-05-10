RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Участвует в более чем 400 реакциях: 8 продуктов, которые содержат важный витамин

Названы продукты, которые содержат ниацин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ниацин или витамин B3 - это важный микроэлемент, который поддерживает общее здоровье организма. Его недостаток может вызвать усталость, проблемы с пищеварением и даже депрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Что известно о ниацине

Витамин участвует в более 400 ферментативных реакциях, в частности в образовании энергии, работе мозга, поддержании здоровья кожи и нервной системы. Организм также может синтезировать ниацин из аминокислоты триптофана.

Ниацин полезен тем, что:

  • нужен для выработки энергии на клеточном уровне (через NAD и NADP)
  • поддерживает работу нервной системы и мозга
  • способствует нормальному состоянию кожи
  • помогает уменьшить усталость (в случае дефицита)

В фармакологических дозах может снижать уровень "плохого" холестерина.

Важно знать, что легкий дефицит ниацина может проявляться усталостью, раздражительностью, бессонницей, головной болью. В тяжелых случаях развивается пеллагра: три "Д" - дерматит, диарея, деменция.

"В больших дозах ниацин (никотиновая кислота) может вызвать так называемый "ниациновый флеш" - покраснение, жар, покалывание кожи. Это не опасно, но может быть неожиданным", - объяснила диетолог.

В каких продуктах содержится

Витамин B3 можно получить из продуктов питания. В 100 г продукта содержится такое количество:

  • индейка (вареное филе) - 10-13 мг
  • тунец (жареный, филе) - 10-18 мг
  • тунец консервированный - 10-11 мг
  • куриное филе (вареное) - 10-13 мг
  • говядина (жареная) - 8-9 мг
  • арахис (жареный) - 12-14 мг
  • грибы портобелло - 3-4 мг
  • печень говяжья (жареная) - 13-15 мг

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая едаВитаминыЗдоровье