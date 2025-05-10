Участвует в более чем 400 реакциях: 8 продуктов, которые содержат важный витамин

Что известно о ниацине

Витамин участвует в более 400 ферментативных реакциях, в частности в образовании энергии, работе мозга, поддержании здоровья кожи и нервной системы. Организм также может синтезировать ниацин из аминокислоты триптофана.

Ниацин полезен тем, что:

нужен для выработки энергии на клеточном уровне (через NAD и NADP)

поддерживает работу нервной системы и мозга

способствует нормальному состоянию кожи

помогает уменьшить усталость (в случае дефицита)

В фармакологических дозах может снижать уровень "плохого" холестерина.

Важно знать, что легкий дефицит ниацина может проявляться усталостью, раздражительностью, бессонницей, головной болью. В тяжелых случаях развивается пеллагра: три "Д" - дерматит, диарея, деменция.

"В больших дозах ниацин (никотиновая кислота) может вызвать так называемый "ниациновый флеш" - покраснение, жар, покалывание кожи. Это не опасно, но может быть неожиданным", - объяснила диетолог.

В каких продуктах содержится

Витамин B3 можно получить из продуктов питания. В 100 г продукта содержится такое количество: