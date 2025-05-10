Бере участь у понад 400 реакціях: 8 продуктів, які містять важливий вітамін

Ніацин або вітамін B3 - це важливий мікроелемент, який підтримує загальне здоров’я організму. Його нестача може викликати втому, проблеми з травленням і навіть депресію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Що відомо про ніацин

Вітамін бере участь у понад 400 ферментативних реакціях, зокрема в утворенні енергії, роботі мозку, підтримці здоров’я шкіри та нервової системи. Організм також може синтезувати ніацин з амінокислоти триптофану.

Ніацин корисний тим, що:

потрібен для вироблення енергії на клітинному рівні (через NAD і NADP)

підтримує роботу нервової системи та мозку

сприяє нормальному стану шкіри

допомагає зменшити втому (у разі дефіциту)

У фармакологічних дозах може знижувати рівень "поганого" холестерину.

Впажливо знати, що легкий дефіцит ніацину може проявлятися втомою, дратівливістю, безсонням, головним болем. У важких випадках розвивається пелагра: три "Д" - дерматит, діарея, деменція.

"У великих дозах ніацин (нікотинова кислота) може спричинити так званий "ніациновий флеш" - почервоніння, жар, поколювання шкіри. Це не небезпечно, але може бути несподіваним", - пояснила дієтолог.

В яких продуктах міститься

Вітамін B3 можна отримати з продуктів харчування. У 100 г продукту міститься така кількість: