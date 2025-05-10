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Бере участь у понад 400 реакціях: 8 продуктів, які містять важливий вітамін

Субота 10 травня 2025 12:15
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Бере участь у понад 400 реакціях: 8 продуктів, які містять важливий вітамін Названо продукти, які містять ніацин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ніацин або вітамін B3 - це важливий мікроелемент, який підтримує загальне здоров’я організму. Його нестача може викликати втому, проблеми з травленням і навіть депресію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Що відомо про ніацин

Вітамін бере участь у понад 400 ферментативних реакціях, зокрема в утворенні енергії, роботі мозку, підтримці здоров’я шкіри та нервової системи. Організм також може синтезувати ніацин з амінокислоти триптофану.

Ніацин корисний тим, що:

  • потрібен для вироблення енергії на клітинному рівні (через NAD і NADP)
  • підтримує роботу нервової системи та мозку
  • сприяє нормальному стану шкіри
  • допомагає зменшити втому (у разі дефіциту)

У фармакологічних дозах може знижувати рівень "поганого" холестерину.

Впажливо знати, що легкий дефіцит ніацину може проявлятися втомою, дратівливістю, безсонням, головним болем. У важких випадках розвивається пелагра: три "Д" - дерматит, діарея, деменція.

"У великих дозах ніацин (нікотинова кислота) може спричинити так званий "ніациновий флеш" - почервоніння, жар, поколювання шкіри. Це не небезпечно, але може бути несподіваним", - пояснила дієтолог.

В яких продуктах міститься

Вітамін B3 можна отримати з продуктів харчування. У 100 г продукту міститься така кількість:

  • індичка (варене філе) - 10-13 мг
  • тунець (смажений, філе) - 10-18 мг
  • тунець консервований - 10-11 мг
  • куряче філе (варене) - 10-13 мг
  • яловичина (смажена) - 8-9 мг
  • арахіс (смажений) - 12-14 мг
  • гриби портобелло - 3-4 мг
  • печінка яловича (смажена) - 13-15 мг

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