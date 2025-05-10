Участвует в более чем 400 реакциях: 8 продуктов, которые содержат важный витамин
Ниацин или витамин B3 - это важный микроэлемент, который поддерживает общее здоровье организма. Его недостаток может вызвать усталость, проблемы с пищеварением и даже депрессию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Что известно о ниацине
Витамин участвует в более 400 ферментативных реакциях, в частности в образовании энергии, работе мозга, поддержании здоровья кожи и нервной системы. Организм также может синтезировать ниацин из аминокислоты триптофана.
Ниацин полезен тем, что:
- нужен для выработки энергии на клеточном уровне (через NAD и NADP)
- поддерживает работу нервной системы и мозга
- способствует нормальному состоянию кожи
- помогает уменьшить усталость (в случае дефицита)
В фармакологических дозах может снижать уровень "плохого" холестерина.
Важно знать, что легкий дефицит ниацина может проявляться усталостью, раздражительностью, бессонницей, головной болью. В тяжелых случаях развивается пеллагра: три "Д" - дерматит, диарея, деменция.
"В больших дозах ниацин (никотиновая кислота) может вызвать так называемый "ниациновый флеш" - покраснение, жар, покалывание кожи. Это не опасно, но может быть неожиданным", - объяснила диетолог.
В каких продуктах содержится
Витамин B3 можно получить из продуктов питания. В 100 г продукта содержится такое количество:
- индейка (вареное филе) - 10-13 мг
- тунец (жареный, филе) - 10-18 мг
- тунец консервированный - 10-11 мг
- куриное филе (вареное) - 10-13 мг
- говядина (жареная) - 8-9 мг
- арахис (жареный) - 12-14 мг
- грибы портобелло - 3-4 мг
- печень говяжья (жареная) - 13-15 мг
Вас может заинтересовать
- Назван витамин, который нельзя принимать с кофе или чаем
- Как понять, что вашему организму не хватает витамина D?
- 5 витаминов, которые нельзя принимать при высоком давлении
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.