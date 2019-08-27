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Белоснежное платье Зеленской на День Независимости: стал известен автор наряда

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 21:58
Белоснежное платье Зеленской на День Независимости: стал известен автор наряда
Кто сшил платье для Елены Зеленской (Коллаж РБК-Украина)

Модельер призналась, что заказ был выполнен в очень сжатые сроки

Елена Зеленская, первая леди Украины, появилась на праздновании Дня Независимости в элегантном белом платье от украинского бренда PICO. Кто скрывается за этим брендом, сообщили в издании "КП в Украине".

Белоснежное платье Зеленской на День Независимости: стал известен автор наряда

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На официальной странице в социальных сетях бренда PICO нет имени владельца и узнать, кто же скрывается за этим названием, изданию удалось только благодаря номеру телефона. Выяснилось, что владелец этого бренда, а также модельер, который создал платье для жены президента – это Ксения Кошевая, супруга известного комика Евгения Кошевого.

Она призналась, что много лет дружит с Еленой Зеленской и отметила, что именем своего известного супруга она не пользуется для продвижения своего бренда.

Белоснежное платье Зеленской на День Независимости: стал известен автор наряда

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Мы с Леной давно дружим семьями, еще со времен "Квартал 95". У нас мужья вместе работали. В общем, это Женя Кошевой. Я особо не люблю этим хвастаться и не пользуюсь тем, что я жена известного человека", - рассказала Ксения Кошевая.

Она сообщила, что Елена Зеленская обратилась за помощью буквально накануне праздника и на пошив платья у них было всего несколько дней.

"Нам показали картинку, как наряд должен выглядеть. Пошив платья с двумя примерками занял два с половиной дня. Это был срочный и достаточно сложный заказ. Были пожелания и предпочтения по фасону, длине рукава, длине подола", - добавила модельер.

Белоснежное платье Зеленской на День Независимости: стал известен автор наряда

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Ксения Кошевая и ее бренд давно сотрудничают с "Квартал 95", они шьют для артистов сценические костюмы и именно поэтому первая леди обратилась именно к ней.

"Знала, что я могу сделать это быстро и качественно. У меня есть свой цех, производство. Один раз Лена приезжала на примерку туда, один раз я приезжала к ней, чтобы сэкономить ее время", - рассказала Ксения.

Цена такого платья, как у первой леди – около пяти тысяч гривен и можно пошить на заказ. А вот туфли, в которых Зеленская покрасовалась на День Независимости стоят 2600 гривен. Они от другого украинского бренда – Kachorovska.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский восхитил сеть трогательным фото с супругой.

А также рассказывали о том, что изменилось в образе и стиле президента Зеленского за 100 дней.

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Новости Украины стильЕлена Зеленская
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