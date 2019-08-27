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Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из сериала

Новости » Политика    27.08.2019 - 19:21
Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из сериала
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский дал интервью, которое покажут 31 августа

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану. Соответствующий анонс в Facebook разместила "Студия Квартал 95".

В частности, на опубликованном видео Боклан говорит, что за 100 дней президентства Зеленского к нему накопилось много вопросов, в том числе, об "смс-ках Игоря Коломойского и о том, что ему на ухо шепчет глава Офиса президента Андрей Богдан".

"100 днів президентства Володимира Зеленського"

Вже зовсім скоро буде 100 днів, як Володимир Зеленський є президентом України. За цей час в українців з'явилося багато запитань. Наприклад: Що було зроблено для країни за цей час? Які смс пише Зеленському Коломойський і що Андрей Богдан постійно шепоче на вухо?

Опубліковано Студия "Квартал 95" Вівторок, 27 серпня 2019 р.

Отметим, интервью покажут в эфире 1+1 31 августа.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства. В частности, на вопрос о том, стоит ли ожидать пресс-конференцию Зеленского, он ответил "Да". По его словам, она состоится в этом году.

"Другой вопрос - в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты", - добавил он.

Кроме того, в начале июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге отметила, что Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства.

"Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Уже будут какие-то наработанные результаты", - заявила она журналистам.

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