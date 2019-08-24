Леди в белом: Елена Зеленская впечатлила элегантным образом на День Независимости

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди сопровождала мужа на торжественных мероприятиях в Киеве

Жена президента Украины Елена Зеленская, которая вместе с мужем много путешествует, восхитила элегантным и сдержанным образом в светлых тонах. 24 августа первая леди сопровождала супруга на торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, которые состоялись в ценре Киева. Отметим, что в этом году вместо традиционного парада состоялось Шествие Достоинства.

Для праздничного выхода в свет Зеленская выбрала женственный наряд - приталенное платье-миди белого цвета с поясом на талии и классические серые туфли-лодочки.

Фото: Владимир и Елена Зеленские в День Независимости Украины (instagram.com/zelenskiy_official)

Дополнили образ распущенные волосы, макияж в нюдовых тонах и украшение в виде желто-голубой ленточки на груди.

Фото: Владимир и Елена Зеленские в День Независимости Украины (instagram.com/zelenska_fan)

Отметим, что белый цвет был выбран неслучайно - он был доминирующим на празднике в этом году, символизируя чистоту и надежду.

ммм

Фото: Владимир и Елена Зеленские в День Независимости Украины (instagram.com/zecoffee)

Напомним, ранее Елена Зеленская взорвала сеть новым стильным образом от украинского дизайнера Dafna May. Для прогулки с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху первая леди Украины выбрала белое классическое платье-пальто в пол с отложным воротником, рукавами-фонариками и поясом на талии.

К слову, первая леди Украины Елена Зеленская показала, как носить "цвет победы" - красный, поразив стильным нарядом. Вместе со своим мужем Елена Зеленская посетила олимпийскую базу “Конча-Заспа”, где состоялась церемония награждения украинских спортсменов, которые одержали победу на Европейских играх-2019.