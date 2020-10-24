Белорусская оппозиционерка отказалась признать российскую оккупацию Крыма

День крымскотатарского флага в Киеве (фото: РБК-Украина)

Вероника Цепкало заявила, что опозиция Беларуси ценит отношения как с Украиной, так и с Россией

Жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника отказалась озвучить четкую позицию относительно Крыма и части Донбасса и признать российскую оккупации этих территорий Украины.

Белорусская оппозиционерка в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" призвала обсудить этот вопрос "чуть позже".

Также Цепкало отметила, что сейчас у них главный вопрос заключается в "освобождении своей страны от оккупации Лукашенко".

В свою очередь вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что пока в Беларуси не определятся в этих вопросах, демократии в Беларуси не будет.

"Будьте готовы, что вы должны четко сказать, что Крым является украинским, и весь Донбасс - украинский", - призвал министр.

Цепкало заверила, что если бы мнение белорусского народа "хоть каким-то образом помогло решить конфликт между Украиной и Россией - мы бы обязательно высказались".

"Нам нужны добрососедские отношения как с Россией, так и с Украиной... Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Украиной и Россией. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией. У нас огромное количество родственников, друзей, знакомых, партнеров и в Украине, и в России. И для нас крайне важно выстроить добрососедские отношения и как с Украиной, так и с Россией", - рассказала она.

Видео: Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало не захотела озвучивать позицию по Крыму и Донбассу

Как сообщалось, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое недавнее резонансное заявление про сокращение украинской армии.

Арахамия оправдался за скандальные слова с сокращением украинской армии

Кроме того, у Зеленского прокомментировали первый вопрос, на который украинцы смогут ответить 25 октября. Речь идет об идее пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Роман Лещенко прокомментировал вопрос пожизненного заключения за коррупцию

А вот Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос Зеленского по легализации медицинского каннабиса в Украине и задала риторический вопрос гостям студии: согласятся ли люди "легализовать наркотики"?

Тимошенко высказалась про легализацию медицинского каннабиса

Не обошлось и без скандалов. Так, Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире политического ток-шоу.

Шуфрич и Арахамия устроили перепалку в прямом эфире