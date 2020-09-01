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Тихановская рассказала о позиции относительно Крыма

Беларусь, Вторник 01 сентября 2020 14:59
Тихановская рассказала о позиции относительно Крыма
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о позиции относительно Крыма. Она озвучила "принятую в Беларуси позицию" касательно оккупации полуострова Россией.

Об этом Тихановская сказала в интервью LRT.

По словам оппозиционерки, Крым "отошел другому государству в противоречие международным законам".

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", - заявила она.

Тихановская добавила, что "ситуация с Крымом очень сложная", а у белорусов разные взгляды на этот вопрос.

"Мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас", - отметила она.

Напомним, ранее Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для возможной отправки в страну.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия подготовила войска, так как в случае его свержения страна может превратиться "в театр боевых действий".

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