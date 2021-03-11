Беларусь не пустят на Евровидение 2021 с песней про "дудочки" и "удочки"

"В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни Евровидение, ЕВС тщательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя!" группы "Галасы ЗМеста" на соответствие требованиям правилам конкурса. И был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, конкурсная песня от Беларуси "может подорвать репутацию конкурса".

"Мы написали телекомпании БТРК, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может быть представлена на Евровидении. Мы попросили их предпринять все необходимые шаги для предоставления нам измененной версии (или новой песни), которая будет соответствовать правилам конкурса", - отметили организаторы и удалили песню "Я научу тебя!" с официального YouTube-канала Евровидения.

Что не так с песней "Я научу тебя!"

Во-первых, эта композиция высмеивает свободных граждан Беларуси строчками а ля "я научу тебя плясать под дудочку", "я научу тебя ходить по струночке", "я превращу твои печали в шуточки", "поспи за плугом" и прочими. Сами же музыканты не скрывают своей симпатии к Александру Лукашенко и его режиму.

В "Я научу тебя!", как и в других песнях этой группы, высмеиваются акции протеста, в которых преимущественно принимала участие прогрессивная молодежь и интеллектуалы.

В прочем, сама песня очень банальная и не цепляет ни как музыкально, ни как словами. Помимо этого, белорусы были недовольны тем фактом, что во время, когда другие артисты все чаще представляют свои страны на Евровидении с песнями на родном языке, как, например, Go_A с их "Шумом", "Галасы ЗМеста" намеренно записали трек на русском.