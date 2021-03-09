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Go_A изменили текст песни на Евровидение 2021 и сняли новое видео

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 20:00
Go_A изменили текст песни на Евровидение 2021 и сняли новое видео Группа Go_A (фото: facebook.com/GoAbandoriginal)
Автор: Владимир Костырин

Для конкурса Евровидение 2021 группа Go_A изменила текст песни "Шум", с которой будет представлять Украину в этом году в Роттердаме (Нидерланды), и сняла новое видео на композицию.

Премьера обновленного клипа была представлена 9 марта в эфире "UA:Перший".

Изменения в песню внесли, чтобы подогнать под формат международного песенного конкурса - трек не должен длиться более 3 минут. Таким образом артистам пришлось подкорректировать свое произведение, яркий клип на который уже собрал миллионные просмотры на YouTube и был положительно встречен музыкальными критиками.

Как призналась солистка Go_A Екатерина Павленко, представляя сегодня новую версию "Шума", участникам группы было непросто обрезать песню под конкурс.

"Она была более 4 минут, и мы не планировали ее на Евровидение, поэтому мы максимально вложили в нее свое творчество. И когда нам сказали, что мы должны адаптировать ее под формат Евровидение - 3 минуты - мы очень долго не могли понять, что мы должны вырезать из этой песни, чтобы в ней осталась своя магия и концепция, которую мы пытались в нее вложить", - говорит артистка.

Музыканты рассказали, что подкорректировать "Шум" им помогли специалисты.

Сам концертный номер на Евровидение уже разработан, участники группы знают концепцию, но признают, что еще нужны доработки.

"Нам очень нравится, что выходит!" - подчеркнул музыкант Go_A Тарас Шевченко.

Екатерина добавила, что сейчас не испытывает каких-либо волнений перед выступлением на Евровидении, до старта которого осталось пару месяцев.

"Я даже немного скучаю по тому чувству, когда волнуешься, выйдя на сцену", - призналась она.

Видео: Go_A презентовали новую версию клипа SHUM для Евровидения 2021

Ранее мы писали о том, что букмекеры назвали песни, у которых есть шансы на победу на Евровидении 2021.

Также сообщалось, что недавно Go_A объяснили выбор украиноязычной песни на Евровидение.

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