Go_A угодили в скандал перед Евровидением 2021 из-за нового видео

Коллектив Go_A , который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, угодил в скандал с эксплуатацией животных.

Зоозащитники рассказали, что музыканты в своем новом клипе "Шум" использовали птицу, которая находится в Украине на грани вымирания. Этот вид внесен в Красную Книгу Украины и эксплуатация разрешена только в исключительных целях.

"Когда со дна постучали на Евровидение. На этой неделе коллектив Go_A представил клип на песню "Шум", с которой в этом году представит Украину на Евровидении. По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птички. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого, но это еще не все", - говорится в сообщении сообщества.

Они добавили, что видео посмотрели сразу несколько независимых орнитологов, которые подтвердили, что в съемках участвует не простая птица, а Канюк степной, который в Украине находится под угрозой исчезновения.

"Канюк внесен в Красную книгу Украины и именно поэтому владение этой птичкой должно подтверждаться специальными документами. Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций с разрешения центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения не выдаются", - отмечают зоозащитники.

Представителей Канюка степного в Украине осталось всего около двухсот пар и по словам зоозащитников, этих птиц нужно беречь, а не использовать для развлечений.

"UAnimals болеет за победу Украины на международной арене, но эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире", - заявили защитники животных.

Go_A - SHUM