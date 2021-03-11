Білорусь не пустять на Євробачення 2021 з піснею про "дудочки" та "удочки"

"В рамках звичайної процедури для всіх пісень, представлених для участі в конкурсі пісні Євробачення, ЄВС ретельно вивчив білоруську пісню "Я научу тебя!" групи "Галасы ЗМеста" на відповідність вимогам правил конкурсу. І було зроблено висновок, що пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу", - йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, конкурсна пісня від Білорусі "може підірвати репутацію конкурсу".

"Ми написали телекомпанії БТРК, яка відповідає за участь Білорусі у конкурсі, щоб повідомити їм, що пісня в її нинішньому вигляді не може бути представлена на Євробаченні. Ми попросили їх зробити всі необхідні кроки для надання нам зміненої версії (або нової пісні), яка буде відповідати правилам конкурсу", - зазначили організатори та видалили пісню "Я научу тебя!" з офіційного YouTube-каналу Євробачення.

Що не так з піснею "Я навчу тебе!"

По-перше, ця композиція висміює вільних громадян Білорусі рядками а ля "я навчу тебе танцювати під дудочку", "я навчу тебе ходити по струночці", "я перетворю твої печалі на жарти", "поспи за плугом" та іншими. Самі ж музиканти не приховують своєї симпатії до Олександра Лукашенка і його режиму.

В "Я научу тебя!", як і в інших піснях цієї групи, висміюються акції протесту, в яких переважно брала участь прогресивна молодь та інтелектуали.

Втім, сама пісня дуже банальна і не зачіпає ані як музично, ані як словами. Крім цього, білоруси були незадоволені тим фактом, що під час, коли інші артисти все частіше представляють свої країни на Євробаченні з піснями рідною мовою, як, наприклад, Go_A з їх "Шумом", "Галасы ЗМеста" навмисне записали трек російською.