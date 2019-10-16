Бедные украинцы не будут платить налоги: все подробности

В Украине пересмотрят расчет прожиточного минимума, поскольку он уже морально устарел. Кроме того, его также должны увеличить. Об этом рассказала депутат от партии "Слуга народа" и председатель комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Нардеп отметила, что на данный момент власти не могут обеспечить должным образом честный прожиточный минимум. При этом вскоре его отвяжут практически от всех соцвыплат.

Новая реформа должна помочь перераспределить бюджетные средства самым уязвимым группам населения.

Налоги в Украине: бедное население освободят от уплаты (видео: YouTube/UBR)

Третьякова рассказала, что правительство набрало на государственный бюджет очень много социальных обязательств. Если бы в текущем году прожиточный минимум составлял 4 251 гривну, то людям нужно было бы выплачивать 2-3 госбюджета, а это больше, чем валовый национальный продукт.

18 декабря этого года пройдут парламентские слушания касательно прожиточного минимума в стране. В слушании примут участие общественники, научная среда, органы власти, а также компании, которые предоставляют соцуслуги.

Напомним, что украинцам готовят неприятный сюрприз с субсидиями. Количество получателей субсидий будет сокращено. По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Андрея Никончука, с началом отопительного сезона задолженность населения будет увеличиваться.