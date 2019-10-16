Бідні українці не платитимуть податки: всі подробиці

В Україні переглянуть розрахунок прожиткового мінімуму, оскільки він вже морально застарів. Крім того, його також повинні збільшити. Про це розповіла депутат від партії "Слуга народу" і голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Нардеп зазначила, що на даний момент влада не може забезпечити належним чином чесний прожитковий мінімум. При цьому незабаром його відв'яжуть практично від всіх соцвиплат.

Нова реформа повинна допомогти перерозподілити бюджетні кошти найбільш уразливим групам населення.

Податки в Україні: бідне населення звільнять від сплати (відео: YouTube/UBR)

Третьякова розповіла, що уряд набрав на державний бюджет дуже багато соціальних зобов'язань. Якщо б у поточному році прожитковий мінімум становив 4 251 гривню, то людям потрібно було б виплачувати 2-3 держбюджету, а це більше, ніж валовий національний продукт.

18 грудня цього року відбудуться парламентські слухання відносно прожиткового мінімуму в країні. У слуханнях візьмуть участь громадські діячі, наукове середовище, органи влади, а також компанії, які надають соцпослуги.

Нагадаємо, що українцям готують неприємний сюрприз з субсидіями. Кількість одержувачів субсидій буде скорочено. На думку експерта з питань ЖКГ Андрія Нікончука, з початком опалювального сезону заборгованість населення буде збільшуватися.