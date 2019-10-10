Выплаты для украинцев: кому ожидать повышения после индексации в октябре

Кому ожидать повышения выплат в октябре (Коллаж РБК-Украина)

В октябре в Украине ожидается повышение выплат для нескольких категорий граждан

В Украине ожидается повышение социальных выплат, пенсий и заработных плат для нескольких категорий украинцев после индексации доходов, которая произойдет в октябре в соответствии с законом №1282 – XII.

Как сообщает ТСН, ожидается индексация доходов украинцев на сумму около 250 гривен и это коснется некоторых пенсий, социальных выплат, а также зарплат.

"Именно на такую сумму произойдет индексация доходов уже в этом месяце. Увеличение коснется зарплат государственных работников, пенсий, алиментов, выплат по безработице и при производственных травмах. А также социальных выплат инвалидам детства и на содержание военных", - рассказали в студии "Сніданок 1+1".

Кому ожидать повышения выплат в октябре (Коллаж РБК-Украина)

Соответственно, ожидать повышения выплат следует таким категориям:

зарплата сотрудников государственных структур

пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца

алименты, которые начисляются как процент от оклада

пособие для безработных и тех, кто проходит переподготовку

деньги на содержание военных

компенсация за полученные на производстве травмы или заболевания

компенсация инвалидам с детства, результатом недуга которых стали травмы или заболевания матери на производстве

Сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения суммы оплаты труда, которая подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100%.

Также стоит отметить, что сумма индексации будет насчитываться в соответствии с отработанным временем. Если работник отработал не полный рабочий день (был в отпуске или на больничном), то сумма индексации будет выплачена за отработанные дни и часы.