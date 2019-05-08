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Как для скота: Укрзализныця снова оскандалилась (фото)

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 07:39
Как для скота: Укрзализныця снова оскандалилась (фото)
Укрзализныця попала в скандал (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця в очередной раз показала "высокий сервис"

Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий посадки пассажиров на последний вагон поезда. На перевозчика пожаловался журналист Дмитрий Левицкий в Facebook.

Дмитрий опубликовал снимки, на которых видно, что пассажиры, купившие билет на последний вагон, должны взбираться по лестнице, первая ступень которой находится на довольно большой высоте. При этом туда же нужно затаскивать тяжелые объемные сумки.

"Так выглядит посадка пассажиров последнего вагона. Спасибо Укрзализныце за скотское отношение к клиентам! Позвонил на горячую линию. Ждать от 2 до 14 дней ответа", - написал Дмитрий.

Но самое интересное, что вскарабкаться в вагон нужно успеть за две минуты. Именно столько длится время остановки. Да и посадка осуществляется не с перрона, поскольку последний вагон, а посреди колии, засыпанной гравием.

Как для скота: Укрзализныця снова оскандалилась (фото)

Укрзализныця попала в скандал из-за посадки пассажиров (фото: facebook.com/d.lewitskiy)

Подобное отношение к пассажирам было запечатлено журналистом на поезде 046Д Лисичанск - Ужгород, на станции Смородино.

 

Укрзализныця попала в скандал из-за посадки пассажиров (скрин: facebook.com/d.lewitskiy)

Пользователи сети шокированы подобным отношением к пассажирам поезда, которые платят немалые деньги за билеты.

  • "Я бы тоже матюков нагнул всем! Это скотство!"
  • "Все тебе не так. Скажи пасибо, что вагоны есть";
  • "Сервис на высоте..."
  • "У нас как всегда, все для людей..."
  • "Ужас. Как для скота".

Напомним, Укрзализныця недавно попала в скандал из-за протекающей крыши пассажирского вагона в поезде №667 Луцк - Черновцы.

К слову, 5 мая в Польше выгнали около 600 пассажиров поезда Киев-Львов-Перемышль после границы в Медыке. Людям с багажом пришлось самостоятельно добирались до Перемышля.

Ранее Укрзализныця оскандалилась из-за ужасных условий в туалете вагона.

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