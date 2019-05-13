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Раздевайся - загорай: Укрзализныця попала в очередной скандал

STYLERЖизнь    13.05.2019 - 10:24
Раздевайся - загорай: Укрзализныця попала в очередной скандал
Укрзализныця попала в скандал (фото: uz.gov.ua)

Укрзализныця в очередной раз опозорилась

Укрзализныця оскандалилась из-за плохого обслуживания в поезде Ужгород-Киев. На ужасные условия пожаловался Bogdan Voyevodin в социальной сети Facebook на своей странице.

"Половина девятого вечера. Поезд Ужгород-Киев, 235. В вагоне + 31. На вопрос, чего не открываются окна, проводник ответил, что не сезон. Укрзализныця, вы там вообще тюкнулись?" - указано в посте.

Раздевайся - загорай: Укрзализныця попала в очередной скандалФото: (facebook.com/bogdan.voyevodin)

Пользователи возмутились, однако большинство даже не удивилось подобному отношению, поскольку подобное отношение стало привычным явлением:

  • Как обычно. Ничего нового.
  • Раздевайся - загорай.
  • Адище. Гвоздями забиты что ли?
  • Надо было взять что-то тяжелое в руку, показать проводнице в сторону стекла и сказать, что ты этот сезон сейчас откроешь.
  • Поэтому я и не езжу на поездах.

Напомним, 5 мая в Польше выгнали около 600 пассажиров поезда Киев-Львов-Перемышль после границы в Медыке. Людям с багажом пришлось самостоятельно добирались до Перемышля.

Ранее Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в туалете вагона.

Также мы писали, что в поезде "Киев-Херсон" произошло ЧП. Пассажиры почувствовали, что их вагон начал наполняться дымом.

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