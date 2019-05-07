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Укрзализныця "вляпалась" в очередной скандал: что произошло (видео)

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 10:35
Укрзализныця "вляпалась" в очередной скандал: что произошло (видео)
Укрзализныця попала в скандал (фото: uz.gov.ua)

Укрзализныця снова разочаровывает пассажиров ужасными условиями в поездах

Укрзализныця оскандалилась из-за протекающей крыши пассажирского вагона в поезде №667 Луцк-Черновцы. На ужасные условия пожаловалась волонтер Иванелла Малчевская на своей Facebook-странице.

По словам девушки в вагоне было холодно и грязно, а с потолка и окон капал дождь. При чем мокрыми был не только пол, но и спальные места, оплаченные пассажирами.

К слову, это уже не первый случай, когда пассажиры Укрзализныци жалуются на дождь в вагоне.

"Мое 49 место и верхнее над ним - 50 - были мокрющие, а к вечеру - на них уже сформировались лужи (на полу, кстати, тоже были лужи)", - жалуется волонтер.

 

Укрзализныця попала в скандал из-за дождя в вагоне (фото: facebook.com/ivanelllaa)

Иванелла пожаловалась проводнице, на что та предложила девушке "переселиться" на первое боковое место, "где, обычно, стоят какие-то непонятные мешки".

Укрзализныця попала в скандал из-за дождя в вагоне (видео: facebook.com/ivanelllaa)

"Я выспалась, замерзла, но хоть на голову не капало", - пишет Иванелла.

Напомним, 5 мая в Польше выгнали около 600 пассажиров поезда Киев-Львов-Перемышль после границы в Медыке. Людям с багажом пришлось самостоятельно добирались до Перемышля.

Ранее Укрзализныця попала в скандал из-за ужасных условий в туалете вагона.

Также мы писали, что в поезде "Киев-Херсон" произошло ЧП. Пассажиры почувствовали, что их вагон начал наполняться дымом.

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