Бавовна сідає після прання? Чому так буває та як врятувати улюблені речі

Як поводиться бавовна у воді

Бавовняні волокна складаються переважно з целюлози - натурального полімеру, який чутливо реагує на вологу та тепло. Під час прання в гарячій воді тканина вбирає вологу, волокна набухають, а при сушінні - стискаються.

Цей процес посилюється, якщо ви додаєте агресивні мийні засоби або використовуєте машинне сушіння. В результаті одяг може зменшитися на один-два розміри. Синтетика, на відміну від бавовни, більш стійка до температур і вологи, тому не сідає так стрімко.

В основі всього лежать так звані водневі зв’язки в структурі тканини - саме вони "ламаються" і змінюють конфігурацію при зміні зовнішніх умов.

Що робити, якщо річ уже сіла

Повернути бавовняному виробу попередній розмір - завдання складне, але можливе. Суть у тому, щоб знову розм’якшити волокна водою і дати їм висохнути у злегка розтягнутому стані.

Для цього річ потрібно повністю змочити, а потім акуратно розтягувати руками в усіх напрямках. Найкраще це робити одразу після прання або зволоження, коли тканина ще м’яка.

Також можна скористатися паровою праскою: розпарюйте одяг і поступово тягніть краї, надаючи потрібної форми.

Ще один спосіб - замочити річ у теплій воді з додаванням кондиціонера для волосся або дитячого шампуню. Вони пом’якшують волокна, роблячи тканину більш гнучкою для розтягування.

Речі з бавовни найбільш вразливі під час прання (фото: Freepik.com)

Як уникнути усадки в майбутньому

Щоб річ не сіла після прання, дотримуйтесь простих правил.

Періть бавовну в прохолодній або трохи теплій воді (не вище 40°C) , використовуйте м’які мийні засоби, не пересушуйте.

, використовуйте м’які мийні засоби, не пересушуйте. Уникайте автоматичної сушки - краще дати одягу висохнути природно, розклавши його на горизонтальній поверхні або повісивши у тіні.

- краще дати одягу висохнути природно, розклавши його на горизонтальній поверхні або повісивши у тіні. Якщо річ має особливу цінність, її краще прати вручну.

Варто звертати увагу на ярлики з рекомендаціями від виробника - вони допомагають уникнути неприємних сюрпризів і зберегти зовнішній вигляд речей надовго.

Завдяки дбайливому догляду улюблений одяг прослужить вам набагато довше та не змінить форму після кількох прань.