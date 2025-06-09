Бавовна сідає після прання? Чому так буває та як врятувати улюблені речі

Щойно випрали футболку або сорочку, а після сушіння - ніби річ підмініли? Чому так відбувається і чи можна повернути одягу первісний вигляд?
РБК-Україна (проект Styler) дає поради, як врятувати улюблені речі під час прання.
Бавовняні волокна складаються переважно з целюлози - натурального полімеру, який чутливо реагує на вологу та тепло. Під час прання в гарячій воді тканина вбирає вологу, волокна набухають, а при сушінні - стискаються.
Цей процес посилюється, якщо ви додаєте агресивні мийні засоби або використовуєте машинне сушіння. В результаті одяг може зменшитися на один-два розміри. Синтетика, на відміну від бавовни, більш стійка до температур і вологи, тому не сідає так стрімко.
В основі всього лежать так звані водневі зв’язки в структурі тканини - саме вони "ламаються" і змінюють конфігурацію при зміні зовнішніх умов.
Повернути бавовняному виробу попередній розмір - завдання складне, але можливе. Суть у тому, щоб знову розм’якшити волокна водою і дати їм висохнути у злегка розтягнутому стані.
Для цього річ потрібно повністю змочити, а потім акуратно розтягувати руками в усіх напрямках. Найкраще це робити одразу після прання або зволоження, коли тканина ще м’яка.
Також можна скористатися паровою праскою: розпарюйте одяг і поступово тягніть краї, надаючи потрібної форми.
Ще один спосіб - замочити річ у теплій воді з додаванням кондиціонера для волосся або дитячого шампуню. Вони пом’якшують волокна, роблячи тканину більш гнучкою для розтягування.
Щоб річ не сіла після прання, дотримуйтесь простих правил.
Завдяки дбайливому догляду улюблений одяг прослужить вам набагато довше та не змінить форму після кількох прань.
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