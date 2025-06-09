Хлопок садится после стирки? Почему так бывает и как спасти любимые вещи

Только что постирали футболку или рубашку, а после сушки - будто вещь подментли? Почему так происходит и можно ли вернуть одежде первоначальный вид?
РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как спасти любимые вещи во время стирки.
Хлопковые волокна состоят преимущественно из целлюлозы - натурального полимера, который чутко реагирует на влагу и тепло. Во время стирки в горячей воде ткань впитывает влагу, волокна набухают, а при сушке - сжимаются.
Этот процесс усиливается, если вы добавляете агрессивные моющие средства или используете машинную сушку. В результате одежда может уменьшиться на один-два размера. Синтетика, в отличие от хлопка, более устойчива к температурам и влаге, поэтому не садится так стремительно.
В основе всего лежат так называемые водородные связи в структуре ткани - именно они "ломаются" и меняют конфигурацию при изменении внешних условий.
Вернуть хлопковому изделию прежний размер - задача сложная, но возможная. Суть в том, чтобы снова размягчить волокна водой и дать им высохнуть в слегка растянутом состоянии.
Для этого вещь нужно полностью смочить, а затем аккуратно растягивать руками во всех направлениях. Лучше всего это делать сразу после стирки или увлажнения, когда ткань еще мягкая.
Также можно воспользоваться паровым утюгом: распаривайте одежду и постепенно тяните края, придавая нужную форму.
Еще один способ - замочить вещь в теплой воде с добавлением кондиционера для волос или детского шампуня. Они смягчают волокна, делая ткань более гибкой для растяжения.
Чтобы вещь не села после стирки, следуйте простым правилам.
Благодаря бережному уходу любимая одежда прослужит вам намного дольше и не изменит форму после нескольких стирок.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Cleanipedia, Sante Plus