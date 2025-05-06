Як прати купальник, щоб він не втратив колір і форму: готуємось до літа

Щоб купальники слугували довго та зберігали свою форму та колір, важливо знати, як їх правильно прати. Ці поради допоможуть вам доглядати за вашим купальником та зберігати його у чудовому вигляді навіть після багатьох використань.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Real Simple надає рекомендації щодо прання купальників вручну та в пральній машині.

Як часто треба прати купальник

Правильний догляд за купальником починається з регулярного прання. Природне оточення купальника, як-от хлорка в басейні, пісок, сіль або навіть сонцезахисні засоби, можуть значно пошкодити тканину.

Тому важливо прати купальник після кожного використання, навіть якщо ви не заходили у воду. Деякі компоненти сонцезахисних засобів, особливо мінеральні лосьйони, можуть призвести до пожовтіння чи плям, якщо купальник не буде належним чином випраний.

Перш ніж приступити до прання, ретельно прополощіть купальник в холодній воді, щоб вимити всі хімікати та піт, які можуть пошкодити тканину. Для максимального ефекту можна замочити його на 30 хвилин у холодній воді. Ідеально буде використовувати спеціальний герметичний пакет, щоб вже на шляху додому з пляжу зберегти купальник у чистоті.

Як прати купальник вручну

Найкращий спосіб прання купальників - вручну, адже так тканина буде менше витягуватися та зберігатиме свою форму довше. Ось кілька кроків для ефективного прання:

Готуємо мильну воду: наповніть раковину теплою водою та додайте м'який пральний засіб, спеціально призначений для активного одягу. Однієї чайної ложки засобу буде достатньо для одного купальника.

Переверніть купальник на виворіт: це допоможе зберегти зовнішню тканину від зношування і більше працювати з зонами, які часто контактують з потім чи сонцезахисним кремом.

Очищення щіткою: для очищення плям на комірцях або місцях, де потрапляє сонцезахисний крем, можна використовувати м’яку щітку (наприклад, стару зубну щітку), злегка втираючи пральний засіб.

Після цього ретельно полощіть купальник в холодній воді, не викручуючи його. Сушіть його на свіжому повітрі, уникаючи прямого сонця, яке може спричинити вицвітання кольору.

Прати купальник треба правильно, щоб він довго зберігав гарний стан (фото: Freepik.com)

Як прати купальник в пральній машині

Якщо етикетка вашого купальника дозволяє прання в пральній машині, це може бути зручним варіантом. Однак важливо дотримуватися кількох простих правил:

Прочистіть плями: нанесіть невелику кількість м'якого прального засобу на ділянки, де можуть бути плями від сонцезахисного крему.

Використовуйте мішок для прання: переверніть купальник на виворіт і помістіть його в спеціальний мішок для прання, щоб уникнути пошкоджень.

Налаштуйте пральну машину: виберіть делікатний режим прання і використовуйте холодну воду з м’яким пральним засобом.

Не періть купальник разом з рушниками чи іншими важкими тканинами, щоб уникнути пошкодження матеріалу. Після прання не ставте купальник в сушарку - краще його висушити природним способом, щоб не зіпсувати еластичність тканини.

Як прибрати запахи плісняви

Якщо купальник залишався мокрим занадто довго, він може набрати неприємного запаху плісняви. Для його усунення замочіть купальник у воді з содою (1 частина соди на 4 частини води) на 30 хвилин, а потім виперіть вручну з м'яким засобом. Сода допоможе ефективно позбутися запаху без пошкодження тканини.

Якщо запах залишився після прання, повторіть процедуру або спробуйте замочити купальник у розчині оцту та води.

Як доглядати за купальником, щоб він служив довше

Незважаючи на всі ваші зусилля, купальник все одно може втратити свій вигляд через вплив сонця, хлорки та солоної води. Однак, щоб зменшити цей вплив, завжди полощіть купальник після купання в холодній воді. Крім того, намагайтеся уникати довгого перебування під прямими сонячними променями під час сушіння і зберігайте купальник у тіні.

Якщо ви часто відвідуєте гарячі ванни чи спа, намагайтеся мінімізувати їхній вплив на тканину купальника. Сидіння на грубих поверхнях, таких як бетон або дерево, також може пошкодити матеріал, тому завжди кладіть рушник під себе.