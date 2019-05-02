А мы батрачим: Лобода снова улетела отдыхать

Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Оказывается, исполнительница собирается на отдых, чтобы возобновить силы. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram.

Исполнительница решила сообщить фанатам о предстоящих планах. "Обожаю майские! Улетела набираться сил. И снова в тур. А вы?" - написала под снимком Светлана Лобода.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи тут же принялись комментировать снимок и отвечать на вопрос певицы. Некоторые посчитали, что артистка в последнее время слишком часто позволяет себе отдых:

А мы батрачим...

Я бы тоже на отказалась от отдыха.

Не можем позволить себе такую роскошь.

Поехали ко мне на дачу огурцы сажать?

Кроме того, пользователи принялись обсуждать скандал, который произошел на финале российского шоу "Голос.Дети". Светлана была наставницей Микеллы и после ее победы люди в сети начали писать, что это фальсификация и за девочку заплатили родители:

Я была шокирована увиденным на шоу.

Зазвездилась.

У меня отношение к Лободе изменилось не в лучшую сторону именно после проекта.

Напомним, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.

Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.