А мы батрачим: Лобода снова улетела отдыхать

Лобода нарвалась на жесткую критику пользователей
Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Оказывается, исполнительница собирается на отдых, чтобы возобновить силы. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram.
Исполнительница решила сообщить фанатам о предстоящих планах. "Обожаю майские! Улетела набираться сил. И снова в тур. А вы?" - написала под снимком Светлана Лобода.
Пользователи тут же принялись комментировать снимок и отвечать на вопрос певицы. Некоторые посчитали, что артистка в последнее время слишком часто позволяет себе отдых:
Кроме того, пользователи принялись обсуждать скандал, который произошел на финале российского шоу "Голос.Дети". Светлана была наставницей Микеллы и после ее победы люди в сети начали писать, что это фальсификация и за девочку заплатили родители:
Напомним, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".
Недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.
Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.